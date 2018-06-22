Хит-парад. Автомобили с «неродными» моторами

Использование двигателя стороннего производителя может и коробит некоторых сторонников «аутентичности». Но для автобизнеса это даже выгодно: купить готовый агрегат на стороне или вместе разработать двигатель часто оказывается дешевле и проще, чем делать все это одному.

Новейшее, четвертое поколение хэтчбека Mercedes-Benz A-Class запросто может удивить своего владельца, который не совсем в курсе того, что происходит в мировом автопроме. Ведь человек считает, что купил «чистокровный» Mercedes, а там бац — «неродной» мотор! Да-да, модификация A180d оснащена 1,5-литровый дизелем (116 л.с. и 260 Нм), который по мерседесовской классификации назван OM608, но на деле это доработанный 1,5 dCi Renault, применяемый на разных моделях Renault и Nissan . Кстати, этот дизель ставился и на прошлый A-Class.

С новым поколением smart — та же история. Разработанная совместно с той же Renault третья генерация теперь делит платформу и 70% деталей с текущим Twingo. Включая и моторы.

Британский Lotus — еще один пример производителя, который использует моторы «со стороны». Причем на покупных моторах ездит весь нынешний модельный ряд компании: на Elise, Exige и Evora сегодня используются двигатели Toyota, да еще и оснащенные механическим компрессором.

У Elise — 1,8-литровая «четверка» мощностью до 250 л.с., а вот на Exige и флагманскую Evora ставят уже компрессорный V6 в 3,5 л и отдачей до 436 сил в самой мощной версии. Самая динамичная с этим мотором — версия Exige Cup 430 (на фото), которая с 6-ступенчатой МКПП тратит на разгон до «сотни» 3,3 сек.

"Заряженная" Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio — тот случай, когда чужой мотор носить под капотом даже почетно. Ведь самая мощная в гамме «Джулия» оснащена бензиновым движком серии F154 разработки Ferrari.

Выпускаемый с 2013 года 2,9-литровый V6 с двумя турбокомпрессорами развивает на «Альфе» 510 л.с. и 600 Нм. В итоге этот итальянский конкурент «немецкой тройки» едет до 100 км/час всего за 3,9 секунды, а максимальная скорость достигает 307 км/час.

Мотор: Mercedes-AMG Pagani — не единственная марка, которая ездит на моторах Mercedes. Недавно, например, их начал использовать и Aston Martin! Первым стал представленный в 2017 году DB11 с битурбовым 4-литровым V8 серии М177 от отделения Mercedes-AMG: он развивает на «британце» 510 л.с. и 675 Нм. На разгон до «сотни» суперкар тратит 4 сек, максимальная скорость — 301 км/час. При адаптации мотор Mercedes получил новый впуск, другой выхлоп, переделанную систему смазки и программу управления двигателем, «заточенную» под ощущения и звук, которые характерны для Aston Martin.

В том же году вышел и новый Vantage — построенный на укороченной алюминиевой платформе старшей модели DB11 спорткар с тем же 510-сильным двигателем Mercedes. А поскольку он заметно легче DB11, то и динамика вышла соответствующей: заявленный разгон до 100 км/ч у нового Vantage составляет 3,6 с, а максимальная скорость — 314 км/ч.

5 Pagani Huayra

Мотор: Mercedes-AMG Для частных компаний вроде итальянской Pagani всегда актуален вопрос «где взять мотор», потому что своими силами разработку такого сложного агрегата почти не вытянуть. Самый простой и дешевый путь — покупать двигатели у автогигантов. Вот и Горацио Пагани не стал изобретать колесо — и заключил соглашение с Mercedes-AMG на поставку моторов V12 для своих гиперкаров.

И если Zonda носила атмосферные движки объемом 6, 7 и 7,3 л, то в недрах нынешней модели Huayra живет уже битурбовый 6-литровый V12 отдачей до 764 л.с. Учитывая, что Huayra весит около 1,2 т, ее разгон до 100 км/час за время менее 3 сек не удивляет.

Вхождение Lamborghini в состав Volkswagen Group закончилось всепроникающей унификацией. Поэтому сегодня выпускаемая с 2014 года модель Huracan несет в себе атмосферный 5,2-литровый V10 от Audi, который также ставится и на спорткар Audi R8 . Самая мощная версия этого мотора — у 640-сильной модели Huracan LP 640-4 Performante.

Это та самая нацеленная на трек Performante, которая доезжает до «сотни» за 2,9 сек и которая в 2016 году поставила новый рекорд Нюрбургринга среди серийных дорожных автомобилей (6:52,01). Кстати, кроме Huracan, на моторах Audi сегодня еще ездят, к примеру, Donkervoort и KTM X-Bow, о которых мы уже писали в одном из прошлых хит-парадов.