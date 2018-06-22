Карлос Гон исключил поглощение Nissan и Mitsubishi французской Renault 

Председатель совета директоров Renault SA и Nissan Motor Карлос Гон заявил, что французский автопроизводитель не приобретет своих японских партнеров по альянсу, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). На ежегодном собрании акционеров Mitsubishi Motors он назвал вероятность таких сделок «нулевой».
В марте Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, а Гон может возглавить объединенную компанию. Но в пятницу он исключил вариант простого поглощения, а слиянию компаний может помешать позиция гендиректора Nissan Хирото Саикавы, отмечает WSJ.
Ранее Гон заявлял о желании сделать альянс Renault, Nissan и Mitsubishi «необратимым» к тому времени, как он покинет пост гендиректора Renault. В недавнем интервью Financial Times он говорил, что это может произойти до истечения срока его контракта в 2022 г. Хотя предполагается, что он останется председателем совета директоров Renault и альянса. «Последнее, что мы хотим сделать, конвергируя три компании, — демотивировать людей, создав у них впечатление, что они будут работать на кого-то другого», — приводит WSJ слова Гона.
Renault сейчас принадлежит 43% акций Nissan, а той, в свою очередь, — 15% французской компании. Mitsubishi присоединилась к их альянсу после того, как Nissan купила 34% ее акций в 2016 г.