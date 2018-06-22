Карлос Гон исключил поглощение Nissan и Mitsubishi французской Renault

В марте Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал, что Renault и Nissan ведут переговоры о слиянии, а Гон может возглавить объединенную компанию. Но в пятницу он исключил вариант простого поглощения, а слиянию компаний может помешать позиция гендиректора Nissan Хирото Саикавы , отмечает WSJ.

Ранее Гон заявлял о желании сделать альянс Renault, Nissan и Mitsubishi «необратимым» к тому времени, как он покинет пост гендиректора Renault. В недавнем интервью Financial Times он говорил, что это может произойти до истечения срока его контракта в 2022 г. Хотя предполагается, что он останется председателем совета директоров Renault и альянса. «Последнее, что мы хотим сделать, конвергируя три компании, — демотивировать людей, создав у них впечатление, что они будут работать на кого-то другого», — приводит WSJ слова Гона.

Renault сейчас принадлежит 43% акций Nissan, а той, в свою очередь, — 15% французской компании. Mitsubishi присоединилась к их альянсу после того, как Nissan купила 34% ее акций в 2016 г.