Ещё
BMW назвала рублевые цены на новый M2 Competition
Далее:
Читайте также:
Ещё

BMW назвала рублевые цены на новый M2 Competition 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Российский офис компании BMW назвал рублевый ценник на свое новое 2-дверное спорткупе M2 Competition. Начиная с 1 июля автомобиль будет доступен во всех дилерских центрах баварской марки в рамках предварительного заказа. Стоимость базовой комплектации новинки начинается от 4 миллионов 290 тысяч рублей.
Официальная презентация этого автомобиля состоялась в апреле 2018 года. Новинка сменила прежнюю модель BMW M2 с отдачей в 370 лошадиных сил.
Новый M2 Competition оснащен 3-литровым турбированным двигателем, который ставится на модели M3 и M4. Связку этому агрегату составляет 6-ступенчатая «механика», либо 7-диапазонный «робот».
Для автомобиля также доступен специальный опционный пакет M Special, в который входит премиальная аудиосистема Harman Kardon, электрический привод сидений, а также набор другого оборудования.
Daily-Motor: последние новости
Chevrolet необычно анонсировала новый кроссовер Blazer Названы самые качественные автомобили в мире. Корейцы лидеры! Стартовал приём заказов на Infiniti QX50
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян59
Пожар на финише: мажоры догнали смерть на Кутузовском301
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе32
Ад на Кутузовском: четверо погибших260
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение