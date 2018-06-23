BMW назвала рублевые цены на новый M2 Competition

Российский офис компании BMW назвал рублевый ценник на свое новое 2-дверное спорткупе M2 Competition. Начиная с 1 июля автомобиль будет доступен во всех дилерских центрах баварской марки в рамках предварительного заказа. Стоимость базовой комплектации новинки начинается от 4 миллионов 290 тысяч рублей.

Официальная презентация этого автомобиля состоялась в апреле 2018 года. Новинка сменила прежнюю модель BMW M2 с отдачей в 370 лошадиных сил.

Новый M2 Competition оснащен 3-литровым турбированным двигателем, который ставится на модели M3 и M4. Связку этому агрегату составляет 6-ступенчатая «механика», либо 7-диапазонный «робот».

Для автомобиля также доступен специальный опционный пакет M Special, в который входит премиальная аудиосистема Harman Kardon, электрический привод сидений, а также набор другого оборудования.