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Стали известны рублевые цены на новый BMW M2 Competition
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Стали известны рублевые цены на новый BMW M2 Competition 

За рулем Кубань 16 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Форсированный вариант купе M2 для России оценили в 4 290 000 рублей.
С 1 июня у официальных дилеров марки уже можно будет заказать M2 Competition. На нашем рынке версия получила пакет опций M Special стоимостью 260 000 рублей, включающий комфортный доступ в салон, заднюю камеру, электрорегулировку сидений водителя и переднего пассажира, функцию «Память» для водительского кресла, беспроводную зарядку для гаджетов, Hi-Fi аудиосистему.
Силовую установку M2 Competition представляет трехлитровый шестицилиндровый M TwinPower Turbo с отдчаей 410 л. с., который агрегатируется МКПП-6 либо преселективным роботизированным M DCT.
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