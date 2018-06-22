Стали известны рублевые цены на новый BMW M2 Competition

Форсированный вариант купе M2 для России оценили в 4 290 000 рублей.

С 1 июня у официальных дилеров марки уже можно будет заказать M2 Competition. На нашем рынке версия получила пакет опций M Special стоимостью 260 000 рублей, включающий комфортный доступ в салон, заднюю камеру, электрорегулировку сидений водителя и переднего пассажира, функцию «Память» для водительского кресла, беспроводную зарядку для гаджетов, Hi-Fi аудиосистему.

Силовую установку M2 Competition представляет трехлитровый шестицилиндровый M TwinPower Turbo с отдчаей 410 л. с., который агрегатируется МКПП-6 либо преселективным роботизированным M DCT.