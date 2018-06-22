Evoque нового поколения похвастался начинкой салона

Сегодня по дорогам в огромных количествах бегает Range Rover Evoque первого поколения. Модель оказалась мега-удачной и позволила Land Rover выйти в прибыль и по-настоящему закрепиться на мировой арене. Однако автомобилю уже 7 лет — выпускать модель начали еще в 2011 году, а значит, пришло самое время для появления сменщика.

Мы уже не раз видели шпионские фотографии прототипов нового Evoque, проходящие тест-драйв на дорогах общего пользования, но сегодня в Сети появились еще более интересные снимки, демонстрирующие почти неприкрытое камуфляжем внутреннее убранство кроссовера. Evoque уже получил серийное исполнение салона, поэтому сейчас мы впервые видим то, что поступит в дилерские центры производителя.

Что же, к сожалению или счастью, дизайн интерьера модели практически не изменился, разработчики решили не менять даже цветовую схему. Центральный сенсорный дисплей на консоли отведен под навигацию и функции мультимедиа, а под ним расположилась более крупная сенсорная панель, управляющая настройками климатической установки.

Из видимых отличий стоит отметить то, что верхний дисплей глубже утоплен в переднюю панель, а стенки углубления стали более отвесными. Что касается водительских приборов, то этот блок новый Эвок словно целиком унаследовал от текущей генерации. Зато руль кроссовера щеголяет фирменными роверовскими элементами управления, которые невидимы, пока остаются без подсветки. Селектор АКП позаимствован от однобазника Jaguar E-Pace.