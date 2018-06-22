Ещё
Lamborghini полностью восстанавливает Miura SVR. Результат великолепен!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lamborghini полностью восстанавливает Miura SVR. Результат великолепен! 

Car.ru 21 минуту назад
Фото: Car.ru
Сама Lamborghini полностью смогла восстановить штучный Miura SVR.
Miura SVR — это автомобиль, существующий в единичном экземпляре. Нет смысла объяснять, почему он такой дорогой и обожаемый. Такая машина должна всегда оставаться как новой, потому специалисты Polo Storico решились на восстановление этого спорткара.
Фактически, этот Miura с номером двигателя 2511 и номером кузова 383 родился как модель S, завершенная в Verde Miura (зеленая) с черным интерьером, и была первоначально доставлена дилеру Lamborghini в Турине, Италия, 30 ноября 1968 года после который был показан во время автосалона в Турине в начале этого года.
Автомобиль имеет весьма сложную, интересную историю. Он сменил владельцев восемь раз в течение шести лет, а в 1974 году был куплен немецким Хайнцем Страбером. Затем он решил оправить его обратно на фабрику Lamborghini (Сант-Агата-Болоньезе). Так и получился тот аппарат, который мы имеем честь видеть сейчас. Надо признаться, что вдохновение было найдено в невероятном P400 Jota, построенном тест-пилотом Lamborghini Бобом Уолласом в 1970 году. Реставрация потребовала приблизительно 18 месяцев.
Представленная «Миура» и P400 Jota идентичны во всём. У них обоих компоненты шасси и кузовные панели из алюминия, пластиковые боковые стёкла, фиксированные фары вместо подъёмных, а также перенастроенная подвеска.
Отметить хочется, что Lamborghini Miura SVR — это модификация Miura S образца 1968 года с номером шасси «3781». Кстати, изначально автомобиль был окрашен в зелёный цвет. При восстановлении же всё сохранили максимально близким к оригиналу. Лишь современные гоночные ремни появились с каркасом безопасности. Таким было желание заказчика!
Car.ru: последние новости
Рейтинг старых автомоделей на российском авторынке Американцы назвали самые качественные авто в мире АВИЛОН заявила о росте популярности 8-местного кроссовера Chevrolet Traverse
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники устроят в Москве коллапс32
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян40
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе23
Ад на Кутузовском: четверо погибших255
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение