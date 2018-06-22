Lamborghini полностью восстанавливает Miura SVR. Результат великолепен!

Сама Lamborghini полностью смогла восстановить штучный Miura SVR.

Miura SVR — это автомобиль, существующий в единичном экземпляре. Нет смысла объяснять, почему он такой дорогой и обожаемый. Такая машина должна всегда оставаться как новой, потому специалисты Polo Storico решились на восстановление этого спорткара.

Фактически, этот Miura с номером двигателя 2511 и номером кузова 383 родился как модель S, завершенная в Verde Miura (зеленая) с черным интерьером, и была первоначально доставлена дилеру Lamborghini в Турине, Италия, 30 ноября 1968 года после который был показан во время автосалона в Турине в начале этого года.

Автомобиль имеет весьма сложную, интересную историю. Он сменил владельцев восемь раз в течение шести лет, а в 1974 году был куплен немецким Хайнцем Страбером. Затем он решил оправить его обратно на фабрику Lamborghini (Сант-Агата-Болоньезе). Так и получился тот аппарат, который мы имеем честь видеть сейчас. Надо признаться, что вдохновение было найдено в невероятном P400 Jota, построенном тест-пилотом Lamborghini Бобом Уолласом в 1970 году. Реставрация потребовала приблизительно 18 месяцев.

Представленная «Миура» и P400 Jota идентичны во всём. У них обоих компоненты шасси и кузовные панели из алюминия, пластиковые боковые стёкла, фиксированные фары вместо подъёмных, а также перенастроенная подвеска.