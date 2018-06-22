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Infiniti QX50 в новом кузове доступен для россиян
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Infiniti QX50 в новом кузове доступен для россиян 

Allroader.ru 10 минут назад
Фото: Allroader.ru
Российские дилеры бренда Infiniti начали сбор заявок на приобретение компактного SUV Infiniti QX50 в новом кузове. Презентация модели прошла в Соединенных Штатах в конце прошлого года. Планируется, что первые экземпляры окажутся в руках россиян до конца августа.
На фоне предшественника модель значительно изменилась внешне, став современнее и привлекательнее. Полностью пересмотрены инженерами оказались и технические характеристики кроссовера.
Известно, что в нашей стране премиальная модель будет предлагаться с единственным 2.0-литровым турбированным мотором, обеспечивающим мощность в 249 «лошадей». Трансмиссия только автоматическая с приводом на обе оси.
Состав доступных комплектаций пока не называется, но известно, что автомобиль получит продвинутый информационно-развлекательный комплекс, современные системы обеспечения безопасности, полностью светодиодную оптику и высококачественные материалы отделки в оформлении интерьера.
Информацию о ценах представители Infiniti в России планируют озвучить непосредственно перед началом продаж. Сегодня приобрести японский кроссовер в нашей стране можно в одной из двух комплектаций по цене от 2 миллионов 530 тысяч рублей.
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