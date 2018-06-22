Россия может повысить пошлины на американские машины

Россия может повысить пошлины на легковые автомобили, импортируемые из США, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин (его слова по «Интерфаксу» ). Так Россия ответит на ограничения, введенные США в отношении поставок стали и алюминия из России, объяснил он.

В России производство есть у двух американских автоконцернов — General Motors (GM) и Ford . Завод GM в Санкт-Петербурге с 2015 г. законсервирован, но продолжается производство на совместном предприятии «Джи Эм — АвтоВАЗ». Здесь выпускается внедорожник Chevrolet Niva. Ford производство в России не сворачивал. Его СП с российской Sollers продолжает работать, машины выпускаются на трех местных автозаводах, партнеры также локализовали выпуск двигателей. По словам представителя Ford Sollers, 99% продаваемых в России машин этой марки в России же и производятся. Представитель GM не стал комментировать идею Минэкономразвития . Представитель Ford пока не ответил на запрос «Ведомостей»

Меры повлияют на импорт нишевых автомобилей, например Tesla , рассуждает руководитель группы автомобильного сектора Deloitte Татьяна Кофанова. Но на рынке изменение цены из-за пошлины не отразится, уверена она: речь идет скорее о премиальном сегменте, там покупатели не так чувствительны к цене.

Доля американских автомобилей на российском рынке мала, рассуждает аналитик ВТБ Капитала Владимир Беспалов . В 2017 г. в России было импортировано 218 293 новых легковых автомобилей, из них из США — 17 891, по данным «АСМ-холдинга». Из США в Россию завозятся автомобили марок Chevrolet (кроме Niva), Cadillac , часть моделей Mercedes-Benz и других марок. Доля всего импорта на рынке легковых машин составила 14,3%.

В 2017 г. продажи легковых и легких коммерческих автомобилей выросли на 11,9% до 1,6 млн машин, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса. Экономический эффект на рынок от таких санкций минимален, считает президент «Фаворит Моторс» Владимир Попов . Он призывает «проявить здравый смысл и не вводить никакие ответные санкции».

Ранее на этой неделе Орешкин говорит о введении пошлин на товары из США, не уточнив, о какой продукции идет речь. Он лишь отметил, что это коснется продукции, аналоги которой есть на российском рынке, лекарств в этом списке нет. Размер пошлин он не называл.

В марте 2018 г. США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25 и 10% соответственно. Россия оценивала ущерб от пошлин США в $537,6 млн в год.