Замаскированный прототип Cadillac CT6 замечен в Теннесси

Недавно корпорация General Motors объявила о планах потратить 175 миллионов долларов на модернизацию предприятия Лансинг Гранд-Ривер, на котором в будущем будет построено два новых Cadillac , включая недавно замеченный CT6.

Автомобиль, замеченный читателем портала Carscoops, выглядит практически идентичным обновленной версии седана, представленной несколько месяцев назад. Фактически, единственный снимок не позволяет узнать является ли модель окончательным вариантом Cadillac CT6 2019 модельного года или выступает в качестве тестового мула следующего пополнения. В любом случае автомобиль обладает поразительным дизайном, включающим некоторое особенности концепции Escala.

Пока CT6 все также останется в строю, оставшиеся три седана в линейке Cadillac (ATS , XTS и CTS) будут заменены модификацией CT5. Модель начального уровня, скорее всего, получит 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, обеспечивающий 237 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента.

Ожидается, что Cadillac CT5 дебютирует в следующем году и ближе к концу четвертого квартала выйдет на мировые рынки. Бывший президент Cadillac Йохан де Нисшен комментирует, что модель понравится клиентам, которые ищут седан стоимостью от 35 000 до 45 000 долларов.