Пробок больше не будет: в Германии испытают аэротакси

В немецком городе Ингольштадте планируют внедрить новый транспорт — аэротакси. Планируется, что летающие по небу машины улучшат транспортную систему в городе, который страдает от заторов из-за средневековой планировки улиц.

Испытания будут проводить создатели проекта новой системы городской мобильности Urban Air Mobility — компания Audi и фирма Airbus, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

— Мы хотели бы использовать наше ноу-хау, чтобы улучшить городскую жизнь и внедрить новые понятия подвижности для городов, — отметили в Audi.

Проект представляет собой модульную систему, основанную на универсальных пассажирских капсулах, которые смогут передвигаться по вакуумным трубам или на летающих платформах.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие автомобили попали в расширенный список роскошных.