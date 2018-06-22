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Пробок больше не будет: в Германии испытают аэротакси
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Пробок больше не будет: в Германии испытают аэротакси 

Пятый канал 7 минут назад
Фото: Пятый канал
В немецком городе Ингольштадте планируют внедрить новый транспорт — аэротакси. Планируется, что летающие по небу машины улучшат транспортную систему в городе, который страдает от заторов из-за средневековой планировки улиц.
Испытания будут проводить создатели проекта новой системы городской мобильности Urban Air Mobility — компания Audi и фирма Airbus, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
— Мы хотели бы использовать наше ноу-хау, чтобы улучшить городскую жизнь и внедрить новые понятия подвижности для городов, — отметили в Audi.
Проект представляет собой модульную систему, основанную на универсальных пассажирских капсулах, которые смогут передвигаться по вакуумным трубам или на летающих платформах.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, какие автомобили попали в расширенный список роскошных.
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