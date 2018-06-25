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Вести.net: в Германии начнут тестировать летающее такси
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Вести.net: в Германии начнут тестировать летающее такси 

Вести.Ru 50 минут назад
Фото: Вести.Ru
Немецкое правительство подписало с компанией Audi и европейским авиастроительным концерном Airbus соглашение о намерениях, в рамках которого в немецком городе Ингольштадт, а это вотчина Audi, будут тестировать беспилотные летающие такси, которые смогут передвигаться и по дорогам тоже.
Как пишет Bloomberg, речь идет об испытаниях прототипа городской модульной транспортной системы, разработка которой ведется в рамках совместного проекта Airbus и Audi.
Этот проект был представлен в марте прошлого года под названием Pop.Up Next, он подразумевает создание работающего разумеется на электричестве транспортного средства, которое может ездить как по дорогам, так и летать по воздуху.
И еще пару слов про беспилотники, правда в данном случае грузовые, но от того история не менее интересная. На фотографиях, которые опубликовал на своей странице в китайской соцсети Weibo Лю Цяндун, основатель интернет-ритейлера JD.com, представлен самостоятельно разработанный беспилотный летающий грузовик, грузоподъемностью до пяти тонн и дальностью полета больше 1000 км. Подробности — в программе Вести.net.
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