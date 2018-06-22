Топовый Buick Excelle оказался дешевле Соляриса

Компания Buick выводит на китайский рынок новую «четырехдверку» начального уровня. Пока седан доступен только с одним мотором.

Модель Buick Excelle дебютировала в Китае в 2003 году. Под этим именем в Поднебесной выпускали перелицованные Chevrolet Lacetti — «четырехдверку», хэтчбек и универсал. Производство «пятидверок» свернули в 2009-м, зато в 2015-м появился еще один — уже более дорогой — седан, с приставкой GT, построенный на том же шасси с независимой задней подвеской, но с оригинальным кузовом. Год спустя «обычный» Excelle отправили в отставку. И вот теперь он вернулся — продажи модели нового поколения стартуют в Китае сегодня, 22 июня.

«Стандартный» Buick Excelle построен на новой глобальной платформе GM, подробности о которой в концерне не раскрыли. По своим габаритам седан близок к Hyundai Verna — под таким именем в Китае продают модель, которая у нас известна как Solaris. Длина нового Excelle равна 4 468 мм, ширина — 1 765 мм, высота — 1 469 мм, колесная база — 2 611 мм. Для сравнения, размеры Verna: 4 380/1 728/1 460 мм, расстояние между осями — 2 600 мм. Минимальный объем багажника Бьюика составляет 491 литр, у седана Хёндэ этот показатель равен 485 литрам.

Пока новый Excelle предлагается только с одним мотором — бензиновым «атмосферником» 1.3 Ecotec мощностью 107 л.с. (133 Нм), который работает в паре с пятиступенчатой «механикой» или вариатором (впервые для Buick). Позже у седана должен появиться еще литровый турбомотор с отдачей в 116 л.с.

На фото: новый Buick Excelle

В «базе» у «четырехдверки» имеются люк с электроприводом, шесть подушек безопасности, ESC, парктроник, кондиционер. В топовой версии появляются светодиодные ДХО, отделка кресел «замшей», система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, мультимедиа-система с тачскрином, камера заднего вида.

На фото: новый Buick Excelle

Цена базовой версии с «механикой» — 83 900 юаней, что эквивалентно примерно 824 000 рублей по актуальному курсу. Седан Hyundai Verna в начальной комплектации стоит дешевле — 72 800 юаней (около 715 000 рублей) за машину со 100-сильным мотором 1.4 и 6КВП. Топовый же Buick Excelle с CVT обойдется в 99 900 юаней (около 981 000 рублей), тогда как Верна с практически аналогичным оборудованием стоит 105 800 юаней (примерно 1 039 000 рублей). Правда, Hyundai Verna за эти деньги оснащена мотором 1.6 (123 л.с.) и 6АКП.

За пределы Китая новый Buick Excelle, вероятно, не выберется.

По материалам: www.kolesa.ru