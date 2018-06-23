Топовый Buick Excelle стоит дешевле Kia Rio и Hyundai Solaris

Модель основана на совершенно новой архитектуре GM. Габариты 4-дверки соответствуют классу, основными соперниками, где будут Kia Rio (K2) и Hyundai Solaris (Verna): 4468 х 1765 х 1469 мм, размер колесной базы — 2611 мм.

В движение Buick Excelle может приводиться 1,0-литровым турбомотором с отдачей 116 л.с. или 1,3-литровый атмосферным агрегатом мощностью 107 л.с. В качестве трансмиссии предлагается 5-скоростная механика или вариатор CVT. Тип привода — передний.

Минимальная цена нового седана будет начинаться от 83 900 юаней (822 тыс. руб.), а самая дорогая версия оценивается производителем в 99 900 юаней (977 тыс. руб.). Тогда как, Hyundai Solaris и Kia Rio можно приобрести на рынке Поднебесной за 103 900 юаней (1 011 000 руб.).