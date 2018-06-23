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Chrysler Pacifica Hybrid 2019 получил цветовые обновления
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Chrysler Pacifica Hybrid 2019 получил цветовые обновления 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Chrysler выпустил гибридный микроавтобус Pacifica с «дьявольской» окраской, вполне пригодный для путешествия на Хэллоуин.
Пакет S Appearance Package добавляет глянцевую черную отделку к решетке радиатора, а также «расставил» цветные акценты в обрамлении бамперов.
Рейлинги на крыше и 18-дюймовые колесные диски тоже выкрашены в черный цвет.
Также данная комплектация подразумевает темные акценты в салоне: черные сидения с отделкой светло-серого цвета и логотипом S, черную центральную и верхнюю консоль. Хедлайнер, осветительные панели. Приборная панель и отделка дверей приобрели цвет Light Diesel Gray.
Нынешние обновления не коснулись силового агрегата и под капотом по-прежнему 3,6-литровый V6. Гибридная трансмиссия состоит из двух электромоторов и литий-ионной батареи силой в 16 киловатт часов.
По совокупности такая силовая установка выдает 260 л.с. мощности, а запас хода позволяет преодолеть без подзаряда 53 километра.
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