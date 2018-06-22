Ещё
Гибридный Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гибридный Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance 

Auto.Today 59 минут назад
Фото: Auto.Today
Опциональное дополнение для гибридного микроавтобуса Chrysler Pacifica предлагает целый ряд уместных и привлекательных акцентов как внутри, так и снаружи автомобиля.
Пакет S Appearance Package успешно зарекомендовал себя на бензиновых версиях Pacifica и теперь готов показать аналогичный результат на гибридной модели 2019 года.
«Традиционный внешний вид модели S Appearance действительно нравится нашими покупателями Pacifica, поэтому теперь мы делаем его доступным и на гибридной модели Pacifica», — заявил исполнительный директор FCA Стив Бим. «Пакет делает единственный гибридный микроавтобус в отрасли еще более уникальным».
Снаружи Pacifica, оснащенный пакетом S Appearancе, приобретает акценты в оттенке Gloss Black на решетке радиатора, крыше, багажном отсеке, фарах, молдингах и 18-дюймовых колесных дисках. Также появляются отличительные значки «Chrysler», «Pacifica», «S» и «eHybrid». Внутри располагаются черные сидения с элементами в цвете Light Diesel Gray на приборной панели и дверях, аналогичная прострочка и акценты Piano Black на рулевом колесе. Стоимость пакета составляет 595 долларов США, клиенты могут заказать его уже со следующего месяца.
Auto.Today: последние новости
Компания Chevrolet креативно анонсирует новый внедорожник Blazer Новый Volkswagen Passat замечен в Китае Глава Volvo выступил против президента США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар на финише: мажоры догнали смерть на Кутузовском186
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян52
Первая смерть на Крымском мосту304
Дачники устроят в Москве коллапс43
Ад на Кутузовском: четверо погибших255
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение