Гибридный Chrysler Pacifica получил пакет S Appearance

Опциональное дополнение для гибридного микроавтобуса Chrysler Pacifica предлагает целый ряд уместных и привлекательных акцентов как внутри, так и снаружи автомобиля.

Пакет S Appearance Package успешно зарекомендовал себя на бензиновых версиях Pacifica и теперь готов показать аналогичный результат на гибридной модели 2019 года.

«Традиционный внешний вид модели S Appearance действительно нравится нашими покупателями Pacifica, поэтому теперь мы делаем его доступным и на гибридной модели Pacifica», — заявил исполнительный директор FCA Стив Бим. «Пакет делает единственный гибридный микроавтобус в отрасли еще более уникальным».

Снаружи Pacifica, оснащенный пакетом S Appearancе, приобретает акценты в оттенке Gloss Black на решетке радиатора, крыше, багажном отсеке, фарах, молдингах и 18-дюймовых колесных дисках. Также появляются отличительные значки «Chrysler», «Pacifica», «S» и «eHybrid». Внутри располагаются черные сидения с элементами в цвете Light Diesel Gray на приборной панели и дверях, аналогичная прострочка и акценты Piano Black на рулевом колесе. Стоимость пакета составляет 595 долларов США, клиенты могут заказать его уже со следующего месяца.