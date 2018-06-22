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Раскрыты все подробности о моторной линейке Jeep Renegade
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Раскрыты все подробности о моторной линейке Jeep Renegade 

LiveCars.Ru 1 час назад
Фото: LiveCars.Ru
Американская марка Jeep раскрыла моторную линейку рестайлингового кроссовера Renegade. Публичный дебют авто состоялся в начале июня на автосалоне в Турине.
Для Jeep Renegade стал доступен скромный литровый турбомотор с тремя цилиндрами, развивающий 120 лошадиных сил и 190 Нм крутящего момента. Он работает в связке с механической коробкой передач, передающей вращение на передние колеса.
Еще один «новичок» — 1,3-литровый турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами — можно будет заказать как в 150-сильном, так и в 180-сильном вариантах. В обоих случаях максимальный крутящий момент мотора составит 270 Нм. Трансмиссии разные: для более мощной версии предусмотрен девятиступенчатый «автомат» и система полного привода, для менее мощной — шестиступенчатый «робот» с двумя сухими сцеплениями. В этом случае привод будет только на передние колеса.
Дизельная линейка включает 1,6-литровый 120-сильный мотор, агрегатирующийся с роботизированной трансмиссией, и двухлитровый агрегат мощностью 140 или 170 лошадиных сил, работающий в связке с «автоматом».
Внешне новый Jeep Renegade выделяется видоизмененными фарами головного света со светодиодной каймой, новым оформлением радиаторной решетки, бамперов и задних фонарей. В салоне можно найти переработанный блок климат-контроля, мультимедийную систему с дисплеями диагональю от 5 до 8,4 дюйма и новые держатели и ниши для мелочей.
Jeep Renegade теперь укомплектован системами предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков, предотвращения случайного выезда на встречную полосу, адаптивным круиз-контролем и автоматическим парковщиком.
Продажи кроссовера на Европейском рынке начнутся в сентябре 2018 года. В России новинка должна появиться до конца года.
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