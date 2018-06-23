Российские антисанкции ударят по американским автомобилям?

Россия может повысить пошлины на американские легковые автомобили. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин , это будет ответной мерой на введение США пошлин на сталь и алюминий.

На российском рынке американских марок не так уж и много. Согласно последним данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за первые пять месяцев 2018 года, например, Cadillac было продано 428 машин, Jeep — 568. Это капля в море, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто

Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Из чистых американцев у нас не так много. У нас продают три модели Cadillac, три или четыре модели Chevrolet , дорогих моделей Tahoe, новая Traversе должна появиться, Camaro, ну и примерно две-три модели компании Jеер — Cherokee, Grand Cherokee, Renegade, у них есть новая модель. Ну опять же это тоже очень относительно, понимаете. Проще всего взять шашку и отрубить голову, а потом сказать: „А зачем я это сделал?“ Потому что, например, компания Chrysler , которая владеет маркой Jеер, давно принадлежит итальянской компании Fiat . И, ударив по марке Jеер здесь, мы накажем итальянских партнеров, которые вообще тут ни при чем».

Если американские автомобили значительно вырастут в цене, на какие машины смогут пересесть их потенциальные покупатели? На российском рынке достаточно конкурентов по соотношению цена — качество, говорит автоэксперт, автор блога «Лиса Рулит» Елена Лисовская

Елена Лисовская автоэксперт «Излюбленные нашими автолюбителями Cadillac Escalade Chevrolet Tahoe — это 4-5 млн рублей. Совершенно очевидно, что вместо Escaladе большинство людей предпочтет Lexus LX, потому что это тоже крупный внедорожник, очень хорошо оснащенный, шикарный и снаружи, и изнутри. Для тех, кто попроще, если можно вообще говорить в этих ценовых категориях о более простых машинах, — Toyota Land Cruiser вместо Chevrolet Tahoe».

Что касается Jеер Cherokee, то сейчас практически все бренды производят соразмерные кроссоверы. Так что здесь выбор огромный. Остается только Ford . Но в отношении него пошлины повышать не будут, считает ведущий телеканала «Авто+» Павел Федоров

Ford является американской компанией только формально. Американцам и российской «Соллерс» принадлежат по 50% акций совместного предприятия. Все автомобили, продающиеся в России, в том числе и Ford Explorer , собираются здесь. Так что повышение пошлин на Ford в ответ на ограничения США в отношении импорта стали и алюминия нельзя назвать адекватной зеркальной мерой.

Павел Федоров ведущий телеканала «Авто+» «Я думаю, что это будет не очень эффективно. Напомню, что на самом деле из Америки американские бренды к нам возят довольно штучно. Речь в первую очередь идет о премиальных автомобилях. Если мы говорим про компанию Ford, то все основные модели она производит в России, они локализованы здесь и в Санкт-Петербурге, в Елабуге, поэтому здесь тоже не будет большого влияния, потому что сотрудничество здесь очень тесное и взаимовыгодное. Поэтому именно точечный удар именно по американскому автопрому в сегменте легковых автомобилей точно не поможет».

В апреле депутаты тоже решили ответить на американские санкции. Документ предусматривает запрет на ввоз в страну практически всего, что угодно, в том числе и автомобилей. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента, но до сих пор не рассматривали.