Российские антисанкции ударят по американским автомобилям? 

Россия может повысить пошлины на американские легковые автомобили. Как заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, это будет ответной мерой на введение США пошлин на сталь и алюминий.
На российском рынке американских марок не так уж и много. Согласно последним данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, за первые пять месяцев 2018 года, например, Cadillac было продано 428 машин, Jeep — 568. Это капля в море, говорит автоэксперт Игорь Моржаретто:
Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат» «Из чистых американцев у нас не так много. У нас продают три модели Cadillac, три или четыре модели Chevrolet, дорогих моделей Tahoe, новая Traversе должна появиться, Camaro, ну и примерно две-три модели компании Jеер — Cherokee, Grand Cherokee, Renegade, у них есть новая модель. Ну опять же это тоже очень относительно, понимаете. Проще всего взять шашку и отрубить голову, а потом сказать: „А зачем я это сделал?“ Потому что, например, компания Chrysler, которая владеет маркой Jеер, давно принадлежит итальянской компании Fiat. И, ударив по марке Jеер здесь, мы накажем итальянских партнеров, которые вообще тут ни при чем».
Если американские автомобили значительно вырастут в цене, на какие машины смогут пересесть их потенциальные покупатели? На российском рынке достаточно конкурентов по соотношению цена — качество, говорит автоэксперт, автор блога «Лиса Рулит» Елена Лисовская:
Елена Лисовская автоэксперт «Излюбленные нашими автолюбителями Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe — это 4-5 млн рублей. Совершенно очевидно, что вместо Escaladе большинство людей предпочтет Lexus LX, потому что это тоже крупный внедорожник, очень хорошо оснащенный, шикарный и снаружи, и изнутри. Для тех, кто попроще, если можно вообще говорить в этих ценовых категориях о более простых машинах, — Toyota Land Cruiser вместо Chevrolet Tahoe».
Что касается Jеер Cherokee, то сейчас практически все бренды производят соразмерные кроссоверы. Так что здесь выбор огромный. Остается только Ford. Но в отношении него пошлины повышать не будут, считает ведущий телеканала «Авто+» Павел Федоров.
Ford является американской компанией только формально. Американцам и российской «Соллерс» принадлежат по 50% акций совместного предприятия. Все автомобили, продающиеся в России, в том числе и Ford Explorer, собираются здесь. Так что повышение пошлин на Ford в ответ на ограничения США в отношении импорта стали и алюминия нельзя назвать адекватной зеркальной мерой.
Павел Федоров ведущий телеканала «Авто+» «Я думаю, что это будет не очень эффективно. Напомню, что на самом деле из Америки американские бренды к нам возят довольно штучно. Речь в первую очередь идет о премиальных автомобилях. Если мы говорим про компанию Ford, то все основные модели она производит в России, они локализованы здесь и в Санкт-Петербурге, в Елабуге, поэтому здесь тоже не будет большого влияния, потому что сотрудничество здесь очень тесное и взаимовыгодное. Поэтому именно точечный удар именно по американскому автопрому в сегменте легковых автомобилей точно не поможет».
В апреле депутаты тоже решили ответить на американские санкции. Документ предусматривает запрет на ввоз в страну практически всего, что угодно, в том числе и автомобилей. Законопроект внесли в нижнюю палату парламента, но до сих пор не рассматривали.