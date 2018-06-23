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ТОП-5 автомобилей для студентов
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ТОП-5 автомобилей для студентов 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Надежность и стильность это главные критерии, по которым выбираются для себя автомобили студенты и эксперты SpeedMe.ru выделили «пятерку» самых востребованных из них.
Во главе этого списка оказался хэтч Volkswagen Golf IV генерации. Впрочем, эта модель пользуется популярностью не только среди студентов. Но является и самой продаваемой в мире. На отечественном вторичном рынке авто доступно за 120 тысяч рублей.
Прямым соперником за внимание студентов на российском рынке является Nissan Almera. Его стоимость в подержанном состоянии не превышает 150 тысяч рублей, но зато он может похвастаться неприхотливостью и надежностью.
Седан Renault Logan оказался третьим в данном рейтинге и его стоимость в базовом варианте держится на уровне 90 тысяч рублей, но более укомплектованная версия стартует уже от 120 тысяч.
Также в компании студенческих авто оказались Mazda 3 и LADA-2110.
При этом стильный «японец» на вторичном рынке оценен в 160 тысяч рублей за версию 2005 года.
Отечественная автовазовская модель является самым недорогим вариантом и потому востребована среди начинающих автомобилистов. Студентов привлекает бюджетная стоимость и наличие запчастей в любом регионе.
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