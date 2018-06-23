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В Германии под отзывную кампанию попали 12000 автомоделей BMW
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В Германии под отзывную кампанию попали 12000 автомоделей BMW 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В Европе не стихает скандал, связанный с «Дизельгейтом». Как мы помним, разборки по данной теме начались еще в 2015 году. Тогда выяснилось, что некоторые именитые автопроизводители применяли спецоборудование для занижения показателей выброса вредных веществ.
И вот, в связи с ужесточением экологических норм, волна докатилась и до BMW.
Автокомпания была также уличена в нечестности. Никаких штрафных санкций на BMW пока что наложено не было.
Однако автопроизводителя обязали оперативно реагировать на все несоответствия и немедленно устранять их.
Сейчас речь идет о автомоделях пятой и седьмой серии. Представители баварского автоконцерна оповестят всех заинтересованных автолюбителей о необходимости провести бесплатное ТО за счет автопроизводителя.
Кампания затронет на этот раз 12000 автомобилей. Подробную информацию с VIN-кодами можно прочитать на сайте ФАА Германии.
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