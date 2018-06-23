В Германии под отзывную кампанию попали 12000 автомоделей BMW

В Европе не стихает скандал, связанный с «Дизельгейтом». Как мы помним, разборки по данной теме начались еще в 2015 году. Тогда выяснилось, что некоторые именитые автопроизводители применяли спецоборудование для занижения показателей выброса вредных веществ.

И вот, в связи с ужесточением экологических норм, волна докатилась и до BMW

Автокомпания была также уличена в нечестности. Никаких штрафных санкций на BMW пока что наложено не было.

Однако автопроизводителя обязали оперативно реагировать на все несоответствия и немедленно устранять их.

Сейчас речь идет о автомоделях пятой и седьмой серии. Представители баварского автоконцерна оповестят всех заинтересованных автолюбителей о необходимости провести бесплатное ТО за счет автопроизводителя.

Кампания затронет на этот раз 12000 автомобилей. Подробную информацию с VIN-кодами можно прочитать на сайте ФАА Германии.