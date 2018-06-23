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В Россию прибыла обновленная версия автомодели Renault Kangoo Z. E.
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В Россию прибыла обновленная версия автомодели Renault Kangoo Z. E. 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
В российские автосалоны Renault прибыла обновленная модификация электромобиля Kangoo Z. E. с увеличенным запасом хода до 270 километров.
Силовой агрегат автоновинки выдает 60 л.с. А вот аккумуляторная батарея в обсуждаемой версии усилена до 33 кВт*ч.
Это и позволяет электрокару преодолевать вместо 170 километров ранее на АКБ 22 кВт*ч, не менее 270 километров теперь.
Улучшились показатели и в плане скорости заряда АКБ. Если в предыдущей версии до полного заряда проходило около одиннадцати часов, то теперь достаточно шести.
Кроме всего прочего, обсуждаемая автомодель обзавелась улучшенной системой климатического контроля.
Улучшение технических характеристик напрямую отразилось на стоимости автоновинки. В новом прайсе Kangoo Z. E. предлагается от 2620000 рублей за модификацию с укороченной базой. Машина с длинной базой обойдется в 2690000 рублей. Среднее удорожание составило 330-350000 рублей.
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