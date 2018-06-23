Автодизайнеры показали, как возможно будет выглядеть новая Skoda Octavia

В сети интернет недавно были загружены шпионские снимки новой Skoda Octavia на дорожных тестах. Автодизайнеры портала Колеса.ру представили, как может выглядеть автоновинка.

Как известно, линейка Skoda Octavia берет свое начало в 2013 году. Позже, в 2017 году автомодель немного преобразилась внешне.

В частности, были внесены изменения в переднюю часть автомобиля. Теперь на дорожных тестах новая версия автомодели. Правда от шпионских фото нет никакого толку.

По мнению автодизайнеров, в обсуждаемой автоновинки вполне могут измениться форма головной оптики и решетки радиатора. Также есть большая вероятность того, что «профиль» у автомодели останется прежним.

А вот над задней частью поработают. Не исключено, что там также изменят форму оптики. Переформатируют скорее всего и форму крышки багажного отсека.

По некоторым данным, обновленная Skoda Octavia будет представлена широкой публике не ранее 2020 года.