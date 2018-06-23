Ещё
Автодизайнеры показали, как возможно будет выглядеть новая Skoda Octavia
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автодизайнеры показали, как возможно будет выглядеть новая Skoda Octavia 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В сети интернет недавно были загружены шпионские снимки новой Skoda Octavia на дорожных тестах. Автодизайнеры портала Колеса.ру представили, как может выглядеть автоновинка.
Как известно, линейка Skoda Octavia берет свое начало в 2013 году. Позже, в 2017 году автомодель немного преобразилась внешне.
В частности, были внесены изменения в переднюю часть автомобиля. Теперь на дорожных тестах новая версия автомодели. Правда от шпионских фото нет никакого толку.
По мнению автодизайнеров, в обсуждаемой автоновинки вполне могут измениться форма головной оптики и решетки радиатора. Также есть большая вероятность того, что «профиль» у автомодели останется прежним.
А вот над задней частью поработают. Не исключено, что там также изменят форму оптики. Переформатируют скорее всего и форму крышки багажного отсека.
По некоторым данным, обновленная Skoda Octavia будет представлена широкой публике не ранее 2020 года.
Car.ru: последние новости
Культ роскоши: новую Toyota Century начали продавать в Японии Американцы назвали самые качественные авто в мире Рейтинг старых автомоделей на российском авторынке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян65
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе33
Ад на Кутузовском: четверо погибших260
Новое поколение Toyota Century оценили в 11,3 млн рублей
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение