Назван ТОП-5 бушных автомоделей Audi на российском авторынке 

Как считают автоэксперты, то, что автобренд Audi в принципе считается премиальным, вовсе не означает, что нет возможности приобрести достойный экземпляр на вторичном авторынке.
Первое место автоэксперты присудили автомодели Audi 100. Самым большим изъяном данной автомодели называю ее малое присутствие в числе работающих экземпляров. Но если вы заимели таковой, то от этой машины вы будете получать только удовольствие.
Audi 80 на втором месте рейтинга. Данная автомодель считается наиболее ремонтопригодной в силу того, что для нее имеется широкий выбор автозапчастей в доступном ценовом сегменте.
Номер три — Audi Q5. Автоэксперты рекомендуют присмотреться к версии кроссовера с 3,2-литровым мотором.
На четвертой ступени разместился Audi A6 C5. Автомобиль данной модификации импонирует автолюбителям своей комфортностью и надежностью в эксплуатации.
Замкнул ТОП-5 Audi A4 B5. У данной автомодели кузов имеет повышенную устойчивость к коррозии. Автоэксперты рекомендуют выбирать модификацию с 1,8-литровым мотором.