Lexus LX 570 Superior — роскошь, к которой хочется стремиться

Сложно судить об актуальности фразы «автомобиль — не роскошь, а средство передвижения». В начале XX века, когда Ильф и Петров ее сочинили, машины были доступны только избранным, но совсем не роскошными. Сейчас автомобилей — тьма, однако некоторые язык не поворачивается назвать просто средствами передвижения.

Одна из самых популярных в России моделей, которая возвышается над толпой в прямом и переносном смысле, — Lexus LX 570. Не так давно в дилерских центрах появилась его новая модификация Superior. В апреле мы сгоняли на этом красавце в Екатеринбург в рамках проекта «Золотой сезон с БипКар». Но только сейчас удалось собрать впечатления в кулак и поделиться с вами.

Superior — это новое прочтение комплектации Luxury 21+ (имеется в виду диаметр дисков, а не возрастное ограничение), еще более брутальное. 570-й получил оригинальную решетку радиатора в виде паутины, черные корпуса зеркал заднего вида, спортивные накладки на бамперы и алюминиевые — на педали. Вообще, экстерьер автомобиля очень выразительный. Особенно с учетом того, что это не Ferrari и не Porsche , а все-таки «японец». C какого угла ни посмотри — мужчина в самом расцвете сил.

Внутри, как вы понимаете, обстановка из кают-компании яхты какого-нибудь Романа Абрамовича . И в плане просторности, и оформления. Дорогая кожа, деревянные вставки (куда же без них) и даже пластиковые элементы отделки имеют благородный вид. Особенно порадовали сиденья. 1800 километров до столицы Урала и еще столько же обратно, знаете ли, непростое испытание для спины и других частей тела. Но благодаря этим сиденьям наше здоровье не пострадало.

Первую сотню километров мы провели за исследованием многочисленных электронных прибамбасов. Обнаружили, что широкоформатный дисплей на приборной панели можно разделить пополам и вывести одновременно навигацию и, например, выбор радиостанции. А помимо привычной камеры заднего вида, имеются еще три: спереди и в боковых зеркалах. Без них на такой махине парковаться было бы в разы сложнее.

Пассажиры сзади тоже не роптали. Перед глазами — 11-дюймовый мультимедийный экран, консоль управления климат-контролем, встроенная в подлокотник, вагон места для ног. Еще бы массаж и мини-бар…

Встретившаяся в пути Кировская область стала идеальным полигоном для проверки внедорожных характеристик. Дорога там, конечно, была, но весьма сомнительного качества. На обычном седане по Кировской области быстрее 50 км/ч лучше не разгоняться. Но мы даже на самых угрожающих участках не осторожничали. Перед комбинацией из гидропневматической подвески и рамной конструкции ямы капитулировали.

К шумоизоляции никаких претензий не возникло. В комплектации Superior ее дополнительно улучшили демпфером вибрации кузова, хотя есть подозрение, что и у предыдущих версий в этом смысле был полный порядок.

Под капотом установлен двигатель V8 объемом 5,7 литра. Расход, естественно, нехилый, и прожорливость мотора инженеры уравновесили дополнительным баком на 45 литров. В общей сложности можно залить 138 литров.

Для машины весом в две с половиной тонны Superior стартует очень резво — спасибо 8-ступенчатой коробке. При этом никаких рывков и близко не чувствуется. Ощущения, будто сидишь на кучевом облаке, которое подгоняет морской бриз. То, что доктор прописал, для движения по федеральной трассе. В городе же стоит пользоваться преимуществами гидропневматической подвески и увеличивать жесткость амортизаторов. В спортивном режиме ощущение полета над дорогой пропадает и входить в повороты становится удобнее.

Мы полагаем, что несмотря на солидный ценник, Lexus LX 570 Superior недостатка в продажах испытывать не будет. Причем не только среди 50-летних мужчин в галстуках, но и среди более молодых водителей. Обновленный, более спортивный внешний вид этому поспособствует. В общем, стремитесь.