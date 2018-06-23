Geely Emgrand Cross — маленький кроссовер с большой перспективой

Уже очень скоро, а, точнее — в четвертом квартале 2018 года, на российском рынке появится интересное предложение от Geely . Будет это чем-то средним между кроссовером и хетчбэком под названием Emgrand Cross. Стоит уточнить, что у себя на родине в Китае новинка продается под именем Emgrand GS.

Впервые автомобиль был представлен на автошоу в Пекине еще в 2016 году и сразу привлек к себе большое внимание. Заинтересовал он, в первую очередь, отличным качеством исполнения, удивительным для китайского автопрома.

Действительно, конструкторы и разработчики очень потрудились, создавая этот мини-кроссовер. А дизайном новинки занимался не кто иной, как сам Питер Хорбери, который столько лет так успешно создавал облик машин Volvo . Теперь он сотрудничает с автоконцерном Geely. С его помощью уже несколько новинок китайской компании приобрели современную и привлекательную внешность.

Geely Emgrand Cross позиционируется как молодежный кроссовер, хотя на вид это, скорее, завышенный хетчбэк. Дорожный просвет у него достойный — 190 мм, но по размерам «китаец» все же маловат для полноценного внедорожника, да и привод лишь передний, без перспективы стать полным.

Тем не менее, в самом Китае этот кросс-хетчбэк продается уже давно и пользуется большой популярностью. В руководстве Geely этому не удивлены, считая, что именно такие автомобили и нужны современному покупателю. Emgrand Cross обладает всеми необходимыми качествами для городского использования и лишен дорогих и абсолютно ненужных «внедорожных» дополнений, что делает его более доступным и экономным вариантом в отличие от «настоящих» кроссоверов.

В Россию автомобиль будет поставляться с белорусского завода «БелДжи», на котором уже изготавливаются Geely Atlas и обновленный Geely Emgrand X7. Внешний вид Благодаря стараниям дизайнеров во главе с Питером Хорбери, Geely Emgrand Cross получился очень даже неплохо. Со стороны сложно догадаться, что это действительно «китаец», настолько современно и ладно воплощен экстерьер.

Спереди мини-кроссовер встречает в меру агрессивным «взглядом» длинных зауженных фар со светодиодной «подводкой» дневных ходовых огней. Между ними расположилась широкая статная фирменная радиаторная решетка, напоминающая собой геральдический щит.

Капот паркетника прямой, с резкими ребрами жесткости по бокам. Внушительный бампер с массивными воздухозаборниками добавляет спортивного характера, а хромированные окантовки — элегантности.

Сбоку Emgrand Cross явно больше похож на хетчбэк. Аккуратные размеры, динамичная форма кузова с дугообразной ниспадающей крышей и спойлером, зауженные к корме стекла, выделенная плечевая линия, компактные двери с оригинальной выштамповкой, широкие арки и подчеркнутый порог — это выглядит очень стильно и современно, но до полноразмерного кроссовера все же не дотягивает.

Колесные диски выполнены в новом, привлекательном стиле и обладают удобным размером в 18 дюймов. Главная особенность задней части паркетника — сильно завышенная нижняя кромка багажной двери. С помощью такого визуального эффекта корма выглядит более приподнятой, основательной и похожей на кроссовер.

Дополняют общую картину зауженное стекло со спойлером, рельефные выштамповки, аккуратная светотехника и массивный бампер. Правда, не обошлось здесь без обмана: снизу располагаются два декоративных отверстия для патрубков, но настоящий, рабочий только один из них, второй внедрен лишь для красоты и симметричности. Габариты кросс-хетчбэка невелики: 4440 мм по длине, 1833 мм по ширине, 1560 мм по высоте и 2700 мм — колесная база. Клиренс, как уже известно — 190 мм. Интерьер Приятно поразит Emgrand Cross и внутри. Качество отделки не вызывает нареканий — тут используется мягкий пластик, тканевая или кожаная обивка сидений, и все это сшито и скомпоновано без намека на «китайское качество». Детали интерьера прекрасно подогнаны, а строчки ровные, без обрывов и стянутости.

Передняя панель практически идентична тому варианту, что ставится на «собрате» Geely Atlas. Она выглядит стильно, спокойно, без лишних акцентов. Передняя консоль спроектирована в сдержанном, элегантном дизайне. Здесь расположены только необходимые элементы управления климатом, музыкой и мультимедийной системой, причем выполнены они симметрично и смотрятся довольно достойно.

8-дюймовый цветной сенсорный экран способен поддерживать Apple Carplay, и Android Auto, а также управлять аудиосистемой и навигацией, открывать доступ в интернет и показывать видео с камеры заднего вида.

Данные приборной панели с подсвеченными стрелками хорошо считываются, а между циферблатами встроен небольшой, но информативный экран бортового компьютера. Мультифункциональный руль имеет возможность настройки и необычную форму — он срезан снизу.

Передние сидения регулируются по всем параметрам и снабжены хорошей боковой поддержкой, а вот поясничная поддержка не удалась, она неприятно вдавливается в спину. Между креслами расположен центральный тоннель, где неожиданным «бонусом» оказалась и мягкая пластиковая «шторка» на боксе.

Также в виде дополнительных «фишек» в салоне Geely Emgrand Cross можно найти заглушки для USB-портов в виде батарейки и оригинальные, самобытные декоративные узоры в форме лабиринта.

Задний диван с подлокотником готов с удобством вместить двоих пассажиров, а вот третьему будет там тесно. Сидения складываются в пропорции 60/40 и образуют ровную поверхность, чем увеличивают вдвое объем багажного отделения. В обычном состоянии его размер составляет около 500 литров.

Топовая комплектация автомобиля выглядит очень прилично и конкурентоспособно благодаря кожаному салону, подогреву и электроприводу передних сидений, бесключевому доступу, кнопке старта двигателя, электроприводному стояночному тормозу, двухзонной климатической установке, фронтальным и боковым подушкам безопасности, а также шторкам безопасности, широкой (788 мм на 710 мм) панорамной крыше, подогреву и электроприводу зеркал заднего вида, обладающих функцией автоскладывания, переднему и заднему парктронику, адаптивному круиз-контролю, заводской сигнализации. Технические характеристики В основе Geely Emgrand Cross лежит переднеприводная бюджетная платформа FE, применяемая и на других китайских автомобилях. Спереди паркетник снабжен независимой подвеской со стойками МакФерсон, а сзади — полунезависимой конструкцией с торсионной балкой.

В списке систем безопасности автомобиля заявлены ABS и EBD, ESC, а также присутствует электрический усилитель руля и дисковая тормозная система на всех четырех колесах. Силовых агрегатов будет всего два. Первый — 1.8-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель, второй — турбированный четырехцилиндровый 1.3-литровый мотор. Оба агрегата обладают мощностью в 133 л. с., а компоноваться они могут с 6-ступенчатой «механикой» или с роботизированной DCT. Цена и конкуренты Стоимость Emgrand Cross в России пока не озвучена. Появится она с началом продаж во второй половине 2018 года. Но если ориентироваться на китайский рынок, то цена нового мини-кроссовера окажется в интервале от 800 тысяч до миллиона рублей.