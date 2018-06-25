Кроссовер Geely Emgrand Cross доберется до России в конце года 

Компания Geely анонсировала предварительные даты появления на российском авторынке своего самого компактного кроссовера в линейке — модели Emgrand Cross. Продажи этой новинки в нашей стране стартуют уже в четвертом квартале 2018 года. Напомним, что на китайском авторынке этот автомобиль известен под названием Emgrand GS.
Официальный дебют кроссовера состоялся еще в 2016 году на автомобильной выставке в Пекине. Разработкой дизайна Emgrand Cross занимался Питер Хорбери, возглавлявший дизайн-отдел концерна Volvo.
Поставки нового Emgrand Cross будут осуществляться в Россию с белорусского предприятия «БелДжи», где сейчас производятся Geely Atlas и Geely Emgrand X7.