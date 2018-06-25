Кроссовер Geely Emgrand Cross в Россию привезут в IV квартале

Кроссовер Emgrand Cross от китайской компании Geely наверняка будет востребован у нас в стране, ведь машина позиционируется, как молодёжный городской внедорожник.

Авто визуально воспринимается как завышенный хэтч. Сам кроссовер переднеприводный и привезут его в Россию в IV квартале.

Появление авто в России ожидается в сентябре. Emgrand Cross займет нишу между городским хэтчбеком и классическим кроссовером. Автомобиль имеет зауженную оптику и дополнительную радиаторную решетку.

В длину Geely — 4,44 метра, в ширину — 1, 833 метра, в высоту — 1,560 метра, а колесная база — 2,7 метра. В салоне использована натуральная кожа, ткань и мягкий пластик.

На передней консоли стоит 8-дюймовый дисплей-тачпад. Он работает и на Android и на «яблочных» программах. Дисплей продемонстрирует водителю весь обзор с камеры заднего вида.

Багажник на полтысячи литров, в авто есть обогрев зеркал заднего вида, двухзонный климат-контроль, боковые и фронтальные аэрбеги и шторки безопасности.

Что касается двигателей, то под капотом Emgrand Cross находится 1,3-л силовая установка на 133 «лошади». С ней поработает 6-ступенчатая механика или автомат — DCT.

Ценник прогнозируется от 800 тысяч рублей до миллиона.