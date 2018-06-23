Тюнинг BMW M2 Competition от собственной заводской компании

Заводская тюнинг-компания баварцев представила свою работу как раз во время проведения ЧМ-2018, с использованием красного и золотого цвета, в дополнение к черной окраске кузова, они придали BMW M2 уникальный внешний вид, который напоминает не только о проходящем Мундиале, но и просто очаровывает всех вокруг.

В дополнение к красно-золотистым наклейкам на кузове, BMW M2 Competition имеет несколько компонентов настройки от BMW M Performance. Это капот, заднее крыло и задний диффузор из углерода, но еще больше внимания специалисты уделили комбинации колес: 19-дюймовые легкосплавные колесные диски с Y-образными спицами окрашены в Jet Black находятся на передней оси, а на задней оси диски окрашены в цвет золота. Оба варианта можно заказать на BMW M Performance.

Кроме этого за дисками просматривается спортивная тормозная система M, которая четко распознается по красным суппортам и отлично вписывается в черный-красный-золотой вид шоу-машины. Тормозную систему дополняют спортивные вентилируемые составные тормозные диски, которые работают в комплекте с 6-поршневыми суппортами на передней оси, и с 4-поршневыми суппортами на задней.

Отделка интерьера выполнена в соответствии с М пакетом, установлено спортивное рулевое колесо с отделкой Alcantara с красной отметкой на 12 часов, а также установлены различные декоративных элементы и панели из углерода. Под капотом расположен твин-турбо рядный шестицилиндровый двигатель S55 мощностью 410 л.с. Другие доработки баварцы пока не раскрывают.