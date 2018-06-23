Рейтинг продаж моделей Skoda в России

Рейтинг продаж моделей Skoda в России Исследование «Автостат Инфо» показало, что первое место в модельной линейке Skoda в России занимает по-прежнему лифтбэк Skoda Rapid . В мае этого года россияне приобрели 2595 таких машин, что на 2,5% больше количества, которое они приобрели годом ранее (2532 ед.).

Второе место среди моделей «Шкода» заняла в мае Skoda Octavia . Всего 1992 автомобиля этой модели купили россияне. Это почти на 12% выше уровня продаж за май прошлого года (1785 шт.). В «тройке» лидеров продаж есть также и внедорожник Skoda Yeti , показатели реализации у которого выросли на 45% в годовом выражении, то есть с 504 до 733 ед. авто. Модель Skoda Kodiaq в мае этого года разошлась на российском рынке тиражом 297 ед. Годом ранее этот внедорожник был продан в количестве 96 ед. Прирост продаж превысил 209%. Добавим, что в мае 2018 года российские покупатели приобрели также 109 автомобилей Skoda Superb , — это на 14% меньше, чем годом ранее (127 ед.).

В целом за май 2018 года российские покупатели купили 5728 автомобилей Skoda. Рост продаж автомобилей чешской марки составил 13,4% к показателю за май 2017 года (5049 ед.). На 20,2% выросли продажи Skoda в России за январь-май 2018 года: с 20 938 до 25 158 ед. авто. За эти пять месяцев автопроизводитель реализовал 11 406 лифтбэков Skoda Rapid (+9,6%), 8381 автомобиль Skoda Octavia (+3,4%), 2995 внедорожников Skoda Yeti (+65,7%), 1565 внедорожников Skoda Kodiaq и 804 машины Skoda Superb (+60,5%).