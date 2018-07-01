В России Kia Sportage в мае 2018 года обошел по продажам Hyundai

Бюджетный Kia Sportage 2019 присутствует на российском рынке несколько месяцев. Тем не менее, в мае спрос на него был выше, чем у представителей Hyundai — Creta и ix35.

Если говорить конкретно о цифрах, то в последнем весеннем месяце 2018 года было продано 7 600 единиц обновленного кроссовера от Kia. У модельного ряда Hyundai аналогичного сегмента достижения чуть поскромнее.

Появившийся на российском рынке Sportage основан на платформе предыдущего поколения данной модели, популярного в 2010-2015 годах. Под капотом автомобиля спрятан двигатель в 2 литра и мощностью в 161 лошадиную силу.

За движение отвечают «механика» или коробка-автомат на 6 ступеней. При этом наличие полного привода для автомобиля конструкцией не предусмотрено.

Существует несколько модификаций новинки. Начальный вариант имеет в своем распоряжении системы ABS и EBD, мультимедийный центр, кондиционер и подушки безопасности.

Люксовая версия кроссовера дополнительно получит кожаные сидения, климат-контроль, датчики «слепых» зон, несколько камер с обзором в 360 градусов. Кроме того, можно отметить работающий от электропривода панорамный люк на крыше.