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В России Kia Sportage в мае 2018 года обошел по продажам Hyundai
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В России Kia Sportage в мае 2018 года обошел по продажам Hyundai 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Бюджетный Kia Sportage 2019 присутствует на российском рынке несколько месяцев. Тем не менее, в мае спрос на него был выше, чем у представителей Hyundai — Creta и ix35.
Если говорить конкретно о цифрах, то в последнем весеннем месяце 2018 года было продано 7 600 единиц обновленного кроссовера от Kia. У модельного ряда Hyundai аналогичного сегмента достижения чуть поскромнее.
Появившийся на российском рынке Sportage основан на платформе предыдущего поколения данной модели, популярного в 2010-2015 годах. Под капотом автомобиля спрятан двигатель в 2 литра и мощностью в 161 лошадиную силу.
За движение отвечают «механика» или коробка-автомат на 6 ступеней. При этом наличие полного привода для автомобиля конструкцией не предусмотрено.
Существует несколько модификаций новинки. Начальный вариант имеет в своем распоряжении системы ABS и EBD, мультимедийный центр, кондиционер и подушки безопасности.
Люксовая версия кроссовера дополнительно получит кожаные сидения, климат-контроль, датчики «слепых» зон, несколько камер с обзором в 360 градусов. Кроме того, можно отметить работающий от электропривода панорамный люк на крыше.
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