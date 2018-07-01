За пять месяцев продажи новых SUV в России выросли на 30 процентов

За пять месяцев продажи новых SUV в России выросли на 30 процентов Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые пять месяцев 2018 года российские покупатели приобрели 287 338 новых кроссоверов и внедорожников. Это на 28,3% больше объема продаж в сегменте за аналогичный период прошлого года — 224 005 ед. На долю новых SUV в объеме всех автомобильных продаж пришлось 47,2%.

Лидером на рынке SUV по результатам продаж за январь-май 2018 года остается Hyundai Creta. Этот кроссовер уверено опережает своих конкурентов, демонстрируя при этом рост продаж на 43% в годовом сравнении, с 18 903 до 27 064 ед. Второе место по продажам в сегменте SUV занимает Renault Duster , показатели реализации которого выросли на 7% в отчетные январь-май 2018 года и достигли 15 929 ед. против 14 838 ед., реализованных годом ранее. На третьем месте в сегменте находится российская модель LADA Xray — 13 918 ед., что на 13% превышает продажи за январь-май 2017 года (12 269 ед.). В топ-5 сегмент SUV вошли также KIA Sportage (12 725 ед., +30,6%) и Renault Kaptur (12 200 ед., +0,7%).