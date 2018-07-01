За пять месяцев продажи новых SUV в России выросли на 30 процентов Исследование «Автостат Инфо» показало, что за первые пять месяцев 2018 года российские покупатели приобрели 287 338 новых кроссоверов и внедорожников. Это на 28,3% больше объема продаж в сегменте за аналогичный период прошлого года — 224 005 ед. На долю новых SUV в объеме всех автомобильных продаж пришлось 47,2%.
Лидером на рынке SUV по результатам продаж за январь-май 2018 года остается Hyundai Creta. Этот кроссовер уверено опережает своих конкурентов, демонстрируя при этом рост продаж на 43% в годовом сравнении, с 18 903 до 27 064 ед. Второе место по продажам в сегменте SUV занимает Renault Duster, показатели реализации которого выросли на 7% в отчетные январь-май 2018 года и достигли 15 929 ед. против 14 838 ед., реализованных годом ранее. На третьем месте в сегменте находится российская модель LADA Xray — 13 918 ед., что на 13% превышает продажи за январь-май 2017 года (12 269 ед.). В топ-5 сегмент SUV вошли также KIA Sportage (12 725 ед., +30,6%) и Renault Kaptur (12 200 ед., +0,7%).
Среди автомобильных марок на рынке новых кроссоверов и внедорожников по результатам отчетного периода первое место занимает Hyundai. Корейский бренд увеличил продажи своих SUV в России на 50,2% и реализовал 38 177 таких машин. В то же время Renault продал россиянам 28 595 кроссоверов и внедорожников (+6,1%), а марка LADA реализовала в этом сегменте 25 917 машин (+15,7%). Nissan вошел в топ-5 брендов с самыми высокими продажами SUV — 24 889 авто, проданных за январь-май 2018 года (+30%). Замыкает эту «пятерку» марка KIA — 24 587 ед. новых SUV (+51,6%).