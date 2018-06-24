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Тюнеры ABT прибавили мощности Audi RS3
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Тюнеры ABT прибавили мощности Audi RS3 

Car.ru 30 минут назад
Фото: Car.ru
Тюнинговая студия ABT Power R, которая давно работает с производителем Audi, увеличила на 100 лошадиных сил мощность серийной версии спорткара Audi RS3.
Доработанный вариант автомобиля оснастили 493-сильным бензиновым движком, заставив разгоняться его до 300 км/ч.
Отметим, что ателье ABT способно сделать машину очень мощной и быстрой. Это еще раз подтвердила новая программа модернизации Audi RS3.
Модель наградили интеркулером ABT, новым блоком управления движком и выхлопной системой из нержавеющей стали. Стартует доработанная модель с нуля до первой сотни всего за 3,7 сек, тогда как серийная модель ускоряется за 4,1 сек.
Плюс к этому, спорткар оснастили передним сплиттером и задней юбкой. Модернизированный автомобиль продемонстрировал вентиляционные отверстия в арках колёс, ин радиаторную решётку, доработанные стабилизаторы, мощные тормоза и улучшенную подвеску KW.
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