Тюнеры ABT прибавили мощности Audi RS3

Тюнинговая студия ABT Power R, которая давно работает с производителем Audi , увеличила на 100 лошадиных сил мощность серийной версии спорткара Audi RS3.

Доработанный вариант автомобиля оснастили 493-сильным бензиновым движком, заставив разгоняться его до 300 км/ч.

Отметим, что ателье ABT способно сделать машину очень мощной и быстрой. Это еще раз подтвердила новая программа модернизации Audi RS3.

Модель наградили интеркулером ABT, новым блоком управления движком и выхлопной системой из нержавеющей стали. Стартует доработанная модель с нуля до первой сотни всего за 3,7 сек, тогда как серийная модель ускоряется за 4,1 сек.

Плюс к этому, спорткар оснастили передним сплиттером и задней юбкой. Модернизированный автомобиль продемонстрировал вентиляционные отверстия в арках колёс, ин радиаторную решётку, доработанные стабилизаторы, мощные тормоза и улучшенную подвеску KW.