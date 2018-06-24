Ателье ABT «прокачало» Audi RS3 до 493 лошадиных сил

Немецкое тюнинг-ателье ABT провело модернизацию «горячего» хэтчбека Audi RS3. В ходе «прокачки» специалисты компании усовершенствовали мотор этой модели, сделав его почти на 100 лошадиных сил мощнее стокового.

Специалисты ABT разогнали отдачу RS3 до 493 л.с. Удалось это сделать за счет нескольких хоть и небольших, но важных доработок. В частности, инженеры тюнинг-ателье заменили основной блок управления двигателем, а также установили новую выпускную систему из «нержавейки» и мощный собственный интеркулер.

С обновленным двигателем Audi RS3, прошедший процедуру модернизации, способен разгоняться с места до первой «сотни» всего за 3,7-секунды, что на 0,4-секунды быстрее, чем это делает данная модель в стоковой версии. Максимальная скорость тюнингованного хэтчбека составляет 300 километров в час.

Помимо модернизированного двигателя автомобиль также получил продвинутый аэродинамический обвес, состоящий из спортивного сплиттера и задней юбки, а также новой более обтекаемой радиаторной решетки и эксклюзивных 19-дюймовых колесных дисков.