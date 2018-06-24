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Объявлена цена на гибридный Subaru Crosstrek 2019
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Объявлена цена на гибридный Subaru Crosstrek 2019 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Японский автоконцерн Subaru назвал официальные цены на новую, гибридную версию кроссовера Crosstrek. Стоимость базовой комплектации этой модели составит 23 тысячи долларов.
Новинка будет приводиться в движение за счет гибридной силовой установки, состоящей из 2-литрового бензинового мотора на 152 лошадиные силы, сочетающегося с электрическим двигателем. При этом отмечается, что электрическая часть будет подключаемой.
Уже в «базе» новый «Кросстрек 2019» будет оборудован системой полного привода, 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, системой бесключевого доступа, адаптивным круиз-контролем и системой контроля полосы движения.
Официальные технические характеристики новинки объявят ближе к старту ее продаж.
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