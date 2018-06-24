Объявлена цена на гибридный Subaru Crosstrek 2019

Японский автоконцерн Subaru назвал официальные цены на новую, гибридную версию кроссовера Crosstrek. Стоимость базовой комплектации этой модели составит 23 тысячи долларов.

Новинка будет приводиться в движение за счет гибридной силовой установки, состоящей из 2-литрового бензинового мотора на 152 лошадиные силы, сочетающегося с электрическим двигателем. При этом отмечается, что электрическая часть будет подключаемой.

Уже в «базе» новый «Кросстрек 2019» будет оборудован системой полного привода, 6,5-дюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы, системой бесключевого доступа, адаптивным круиз-контролем и системой контроля полосы движения.

Официальные технические характеристики новинки объявят ближе к старту ее продаж.