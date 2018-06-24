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Porsche вывел на тесты обновленное купе 911
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Porsche вывел на тесты обновленное купе 911 

Car.ru 38 минут назад
Фото: Car.ru
Слегка прикрыв камуфляжем купе 911 в новой генерации, Porsche вывел на тесты обновленную модель.
Первые испытания инженеры известного немецкого бренда начали поводить еще в 2015 году, но и поныне остается неизвестно, когда легендарный Porsche 911 покажут широкой публике.
Папарацци смогли сделать несколько снимков прототипа на Нюрбургринге, которые свидетельствуют о том, что купе практически готово к дебюту.
Примечательно, что специалисты Porsche решили для маскировки использовать не пеструю пленку, а черную ленту, скрывающую некоторые элементы внешней отделки.
Эксперты заметили, что новая версия Porsche 911 стала шире, а в передней части более гладкой, капот украшают две складки.
Как отмечают автолюбители, Porsche практически не изменяет экстерьер своих моделей и 911 не стала исключением, так как в профиль автомобиль мало чем отличается от своей предыдущей версии.
Отметим, что черная лента на задней части, не смогла скрыть новые фонари в стиле электромобиля Taycan.
Предполагается, что под капотом окажется 6-цилиндровый турбомотор, а также не исключена гибридные варианты.
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