Porsche вывел на тесты обновленное купе 911

Слегка прикрыв камуфляжем купе 911 в новой генерации, Porsche вывел на тесты обновленную модель.

Первые испытания инженеры известного немецкого бренда начали поводить еще в 2015 году, но и поныне остается неизвестно, когда легендарный Porsche 911 покажут широкой публике.

Папарацци смогли сделать несколько снимков прототипа на Нюрбургринге, которые свидетельствуют о том, что купе практически готово к дебюту.

Примечательно, что специалисты Porsche решили для маскировки использовать не пеструю пленку, а черную ленту, скрывающую некоторые элементы внешней отделки.

Эксперты заметили, что новая версия Porsche 911 стала шире, а в передней части более гладкой, капот украшают две складки.

Как отмечают автолюбители, Porsche практически не изменяет экстерьер своих моделей и 911 не стала исключением, так как в профиль автомобиль мало чем отличается от своей предыдущей версии.

Отметим, что черная лента на задней части, не смогла скрыть новые фонари в стиле электромобиля Taycan.

Предполагается, что под капотом окажется 6-цилиндровый турбомотор, а также не исключена гибридные варианты.