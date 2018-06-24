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ТОП-5 машин с кондиционером по доступной цене
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ТОП-5 машин с кондиционером по доступной цене 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты составили список моделей машин с кондиционером, которые вполне доступны по цене, то есть до 500 тысяч рублей.
Система кондиционирования в автомобиле в жаркую погоду становится очень актуальной и потому специалисты обратили внимание на этот аспект.
Во главе рейтинга встал Ravon Nexia, выпущенный узбекским автозаводом. Его стоимость стартует от 449 тысяч рублей, что предполагает наличие в машине 107-сильного мотора объемом 1,5 литра, 5-скоросную «механику», airbag для водителя, компьютер, «запаску» и вышеупомянутый кондиционер.
Также оснащен кондиционером китайский Brilliance H230. Его стоимость в такой комплектации достигает 459,9 тысяч рублей, а под капотом трудится 1,5-литровый двигатель силой в 102 -лошадки».
На третьем месте эксперты указали Lada Granta в кузове седан, по цене от 467, 7рублей.
Помимо указанных моделей в ТОП-5 бюджетных авто с «кондишном» вошли Ravon R2 и Faw Oley. Их стоимость обозначена суммой 485 и 491 тысяча рублей соответственно.
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