Mercedes-Benz X-class: пикапЧу!

Марку Mercedes-Benz можно считать синонимом роскоши и престижа, но немцы постепенно отходят от консервативного стиля и выводят на рынок абсолютно не логичные для бренда автомобили. Разрыв шаблона произошел в тот момент, когда Mercedes-Benz представил модель, которая удивила абсолютно всех. Ей стал пикап X-класса. Для многих мерседесовкий пикап — своего рода неведомой зверушка, которая привлекает к себе внимание и вызывает неподдельный интерес со стороны окружающих. «Южный автомобиль» проверил, на что способен первый премиальный пикап.

Что за зверь? Ниша среднеразмерных пикапов в модельной линейке Mercedes-Benz пустовала, до недавнего времени. Но, начнем рассказ о новинки с того, что самостоятельно Mercedes-Benz не разрабатывал пикап. Основой для него послужил Nissan Navara. Концерн уже не первый год сотрудничает с альянсом Renault-Nissan по части нишевых моделей. Сначала была коллаборация с Renault при запуске нового поколения Smart, теперь Mercedes-Benz скооперировался с Nissan ради выпуска пикапа X-class.

Вообще признать в X-классе пикап Navara невозможно, так хорошо поработали дизайнеры. У «Мерседеса» полностью ниссановская кабина, но она переработана настолько хорошо, что родство с Navara выдают только боковые стекла. Все навесные элементы полностью оригинальные. Досталось пикапу Mercedes-Benz и задняя пружинная подвеска Кроме того, двигатели и коробки у Mercedes-Benz полностью свои.

Внешне новый пикап X-class производит приятное впечатление — крупные фары головного освещения в стиле внедорожного флагмана GLS, крупная решетка радиатора с огромной трехлучевой звездой и такой же массивный бампер. На Nissan Navara мерседосовский пикап похож в профиль особенно формой кабины и кузова. Кстати в кузове можно увезти тонну груза. В качестве опции можно заказать крышку кузова или кунг, а на дно положить удерживающий пластиковый вкладыш.

Салон В салоне автомобиля уши Navara откровенно не торчат, но просматриваются. Лично у меня сложилось впечатление что, из «Навары» выкинули дешевые элементы и заменили их дорогими. Мерседесовские руль, планшет мультимедиасестемы, тачпэд, кожанные кресла и круглые дифлекторы воздуховодов удачно вписаны в интерьер. Что касается кожи то она достаточно грубая по мерседесовким меркам не только на креслах, но и на панели приборов. В нашей модели на панели приборов есть декоротивная накладка под матовый металл, в более дорогих здесь будет пластиковый шпон под дерево. Наваровские уши торчат из тоннеля рычага коробки передач. Как известно, на последних моделях внедорожников Mercedes-Benz селектор выбора передач находится на руле. Рычаг коробки передач обрамляет серый грубый пластик — аналогичный ниссановскому. При этом блок управления климатом типично мерседесовский глянец.

В нашем автомобиле кресла были обшиты кожей, но в топовых версиях ее можно скомбинровать с алькантарой. Руль небольшого диаметра, но это пожалуй самая мерседесовская деталь в салоне X-класса. При этом руль регулируется только по высоте, как у Nissan Navara. Планшет мультимедиасистемы перенесли с моделей Mercedes-Benz без изменений, но управлять ей с мерседесовской кобры-тачпэда лично мне не очень удобно. Получил X-class и более продвинутые электронные системы — автоматическое торможение, распознавание знаков, камеру кругового обзора и функцию прозрачный капот, система удержания в полосе и прочие высокотехнологичные прелести. На втором ряду сидений конечно тесновато, но сидеть можно. Задняя лавка кк и передние кресла обшиты грубоватой кожей — но грубость здесь чисто в утилитарном назначении автомобиля. Кстати на заднем диване есть крепления isofix для детских кресел, так что X-класс не только практичный пикап, но и семейный.

Поехали В нашем распоряжение был Mercedes-Benz X-class 250D. Мощность 2,3-литрового дизеля составляет 190 лошадиных сил — вполне достаточно для такого авто. По умолчанию машина заднеприводная. В городском потоке маневрировать легко, только после того как привыкнешь к габаритам автомобиля. Высокая посадка позволяет смотреть дальше, чем в обычной легковушке. Но ощущения что едешь в легковушке не возникает, это именно грузовичок по всем параметрам. Еще один плюс — на асфальте при пустом кузове корма пикапа не подпрыгивает на кочках. На загородной трассе машина едет ровно так, как должен ехать пикап.

Молниеносной динамики нет, разгон плавный. При нажатии на педаль акселератора ее ход плавный и резко стартовать не получится. На грунтовой поверхности можно достаточно долго ехать и на заднем приводе. Дорожный просвет составляет 222 миллиметра. Умело выстроенная защита от шумов, усиленная конструкция рамы и силовой части кузова сводят к минимуму неприятные звуки и вибрации. Угол въезда у Х-класса ― 30º, угол рампы ― 22º. Задний бампер ограничивает угол съезда на отметке 25º, но от него можно отказаться в пользу откидывающегося на 180 градусов борта. Mercedes готов преодолевать броды глубиной до 600 мм.

Полный привод подключается при помощи крутилки на центральной консоли (привет Nissan Navara), но с полным приводом увереннее себя чувствуешь на грунтовой поверхности с камнями. Внедорожные испытания мы проводили на трассе гонок для тракторов, на полном приводе пикап легко заходил на скорости 60 км/ч в затяжные повороты, при этом кренов не чувствовалось. Есть в наличии и понижающая передача и блокировка заднего дифференциала. В целом все внедорожные качества X-class унаследовал от своего японского родственника, с учетом того, что немцы их только улучшили. В сложных условиях водителя поддержат и электронные ассистенты — системы помощи при троганье в гору и контроля скорости на спуске.

Для кого он Вообще, Mercedes-Benz — сам по себе не массовый автомобиль, а пикап так и подавно. X-класс исключительно нишевая модель. Он не работяга и не трудяга, скорее всег эдакий атлет, который показывает свои возможности только на публику. Поэтому и основными покупателями будут те, кто увлекается всевозможными дорогостоящими видами спорта — типа виндсерфинга, кайтинга, яхтинга, маунтинбайкинга, мотокросса и прочего здорового, но при этом модного образа жизни. Учитывая тот факт, что пикапы в нашей стране не особо популярны, X-class будет востребован в качестве штучной модели, модной игрушки для состоятельных личностей и фанатов бренда Mercedes-Benz. Стоимость базовой версии Pure начинается с отметки в 2 899 000 рублей — за пустую версию с черными пластиковыми бамперами и на штампованных дисках. В ней будет дизельный мотор мощностью 120 лошадей, работать такой двигатель в минимальной комплектации будет под управлением механической трансмиссии. Представленная в нашем обзоре машина с автоматом и топовым на российском рынке дизелем 2,3 мощностью 190 сил, на литых дисках, с автоматом и крашенными в цвет кузова бамперами стоит уже 3,7 миллиона рублей. Разница между базовой и топовой версией пикапа составляет почти миллион рублей.