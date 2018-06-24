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Рейтинг автомобилей С-сегмента в мае
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Рейтинг автомобилей С-сегмента в мае 

«Автостат Инфо» 1 час назад
Рейтинг автомобилей С-сегмента в мае В С-сегменте на авторынке РФ самой востребованной моделью остается LADA Vesta, о чем известно из исследования «Автостат Инфо». В мае этого года российские покупатели приобрели 19 738 автомобилей С-сегмента, а годом ранее — 16 234 машины. Прирост продаж составил 21,6%.
В этот период продажи LADA Vesta выросли на 33,6% в годовом сравнении: с 6510 до 8700 ед. авто. А объем реализации Skoda Octavia увеличился на 11,6%, с 1785 до 1992 ед., что и позволило модели занять второе место в сегменте. Третьей в С-сегменте стала KIA cee’d: продажи этой модели выросли в мае на 73,6% в годовом сравнении, то есть с 1354 до 2350 ед. В число самых продаваемых моделей С-сегмента в мае 2018 года вошли Ford Focus и Nissan Almera производства «АвтоВАЗа». В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 1155 новых Ford Focus, на 6,2% больше, чем годом ранее (1088 ед.), а также купили 1211 ед. новых Nissan Almera (+12% к результату прошлого года — 1081 ед.).
Топ-10 моделей С-сегмента на авторынке России в мае 2018 года сформировали также LADA Priora (1080 ед., -7,5%), KIA Cerato (727 ед., +46,6%), Hyundai Elantra (584 ед., +87,8%), а также Ravon R3 (154 авто, -60%) и Volkswagen Jetta (438 шт., +1,9%).
С января по май 2018 года российские покупатели приобрели 86 458 легковушек С-сегмента, а годом ранее они купили 72 061 автомобиль этого класса. Прирост продаж в годовом сравнении составил 20%.
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