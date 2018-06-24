Рейтинг автомобилей С-сегмента в мае

Рейтинг автомобилей С-сегмента в мае В С-сегменте на авторынке РФ самой востребованной моделью остается LADA Vesta , о чем известно из исследования «Автостат Инфо». В мае этого года российские покупатели приобрели 19 738 автомобилей С-сегмента, а годом ранее — 16 234 машины. Прирост продаж составил 21,6%.

В этот период продажи LADA Vesta выросли на 33,6% в годовом сравнении: с 6510 до 8700 ед. авто. А объем реализации Skoda Octavia увеличился на 11,6%, с 1785 до 1992 ед., что и позволило модели занять второе место в сегменте. Третьей в С-сегменте стала KIA cee’d: продажи этой модели выросли в мае на 73,6% в годовом сравнении, то есть с 1354 до 2350 ед. В число самых продаваемых моделей С-сегмента в мае 2018 года вошли Ford Focus Nissan Almera производства «АвтоВАЗа» . В прошлом месяце покупатели в РФ приобрели 1155 новых Ford Focus, на 6,2% больше, чем годом ранее (1088 ед.), а также купили 1211 ед. новых Nissan Almera (+12% к результату прошлого года — 1081 ед.).

С января по май 2018 года российские покупатели приобрели 86 458 легковушек С-сегмента, а годом ранее они купили 72 061 автомобиль этого класса. Прирост продаж в годовом сравнении составил 20%.