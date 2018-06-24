Audi Q5 возглавил модельную линейку бренда на российском рынке

Audi Q5 возглавил модельную линейку бренда на российском рынке В мае 2018 года российские покупатели приобрели 268 кроссоверов Audi Q5, говорится в исследовании «Автостат Инфо». Спрос на эту модель вырос на 173,5% в сравнении с результатом продаж прошлого года — 98 ед.

В майском рейтинге продаж Audi Q5 обошел внедорожник Audi Q7 , который стал вторым с результатом 255 проданных ед. Продажи этой модели «просели» на 26,3% в сравнении с прошлогодним результатом (346 ед.). На третье место в модельной линейке Audi в мае этого года вышла Audi A6 , продажи которой составили 235 ед. Это на 22,4% больше количества машин, реализованных годом ранее (192 авто). В мае 2018 года россияне приобрели также 163 автомобиля Audi Q3 (+22,6%) и162 машины модели Audi A4 (-22%).

В целом за май текущего года российские дилеры Audi реализовали 1310 автомобилей немецкой марки, — это на 3,7% больше, чем они продали годом ранее — 1263 авто. За прошедшие пять месяцев продажи Audi на российском рынке составили 6016 ед. Годом ранее они достигали отметки в 6112 ед. Спад продаж составил 1,6%. По продажам за январь-май в модельной линейке Audi лидирует Audi Q7 — 1484 ед. (-1%), за которым расположились Audi Q5 (1399 шт., +71,4%) и Audi A6 (978 авто, -26,5%). В топ-5 самых продаваемых в РФ «Ауди» по результатам первых пяти месяцев попали Audi Q3 (616 авто, +2,8%) и Audi A4 (570 ед., +8,4%).