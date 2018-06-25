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Skoda раскрыла секрет по разработке конкурента Hyundai Creta
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Skoda раскрыла секрет по разработке конкурента Hyundai Creta 

Car.ru 51 минуту назад
Фото: Car.ru
Автоконцерн Skoda не будет сдаваться и не отдаст позиции на рынке дешевых внедорожников, откуда её всячески хочет вытолкнуть Hyundai Creta.
Скоро европейцы представят своего конкурента выскочке из Южной Кореи.
Очередным значимым проектом от производителя из Чехии для развивающихся рынков: Бразилии, Индии и России, будет небольшой SUV на платформе, которую адаптируют под требования локализации сборки.
Про свои планы в этом сегменте концерн заявил еще в марте. Именно тогда Skoda презентовала универсальный битопливный концепт Vision X.
Сообщается, как раз вот этот шоу-кар и будет прототипом для ожидаемой модели, которая и выйдет в серию.
Кроме Creta, новый внедорожник в Vision X будет сражаться на рынке с Nissan Кicks и Renault Duster. Тем более, что перспективы Nissan в нашей стране очень расплывчаты.
А изюминкой от Skoda будет весьма расширенный ассортимент дизельных и бензиновых моторов. Также Skoda не исключает и электрификации автомобиля.
Чтобы сделать ценник Skoda Vision X действительно конкурентным, завод разрабатывает план локализации производства, например, в Индии. На этой же платформе MGB-A0-IN будет создаваться приемник авто — Rapid и бюджетный SUV от концерна Volkswagen.
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