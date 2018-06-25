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Skoda рассказала, когда покажет конкурента Hyundai Creta
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Skoda рассказала, когда покажет конкурента Hyundai Creta 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Лавры самого популярного кроссовера на рынках развивающихся стран, в том числе России — Hyundai Creta — не дают покоя компании Skoda. По этой причине чехи уже начали работы по созданию собственного «паркетника», который будет бороться за покупателей не только с вышеупомянутой «Крета», но и Renault Duster и Nissan Kicks (не продается в РФ).
В качестве основы для новинки от «Шкоды» станет биотопливный прототип Vision X, представленный весной 2018 года, а ее главной фишкой окажется широкая линейка бензиновых и дизельных моторов, а также, вероятно, полностью электрическая модификация.
Официальная презентация нового компактного кроссовера Skoda, спроектированного на платформе MQB-A0-IN состоится уже в 2020 году. Для того, чтобы конкурировать со своими соперниками в данном классе с точки зрения цены, чехи готовят специальный детальный план по локализации производства этой модели в Индии и других странах.
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