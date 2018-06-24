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Skoda рассказала когда представит конкурента Hyundai Creta
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Skoda рассказала когда представит конкурента Hyundai Creta 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Allroader.ru
Компания Skoda не намерена без боя сдавать сегмент дешевых кроссоверов на откуп бестселлеру Hyundai Creta и уже в скором времени представит своего конкурента «корейцу». Следующим большим проектом чешского производителя для развивающихся рынков, включая Индию, Бразилию и, конечно, Россию, станет небольшой SUV на новой платформе, адаптированной под требования локализации сборки модели.
О своих амбициях в данном сегменте Skoda заявила весной 2018 года с презентацией универсального битопливного концепта Vision X, именно этот шоу-кар и станет прототипом для будущей серийной модели. Кроме уже упомянутого Creta, новый кроссовер Skoda поборется за покупателей с Renault Duster и Nissan Kicks (перспективы последнего в России пока туманны). Изюминкой чешской модели станет широкий ассортимент бензиновых и дизельных двигателей, плюс, компания не исключает возможности электрификации кроссовера.
Глава Skoda Auto Бернард Майер в своем интервью индийской прессе заявил: «Мы представим нашу первую модель на платформе MQB-A0-IN уже в 2020 году». Да, новый дешевый кроссовер европейской марки будет основан на экономичной «тележке», являющейся удешевленной модификацией хорошо известной архитектуры Volkswagen AG MQB в версии A0. Для того, чтобы сделать цену кроссовера максимально конкурентной, производитель разрабатывает детальный план локализации производства, в частности, в Индии и других странах. В будущем на базе MGB-A0-IN создадут преемника модели Rapid и недорогой SUV под брендом Volkswagen.
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