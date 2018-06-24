Назван ТОП-5 лучших компактных кроссоверов в 2018 году

Автомобили сегмента SUV завоевывают все большую популярность среди российских автомобилистов. Ежемесячно специализированные автопорталы и аналитические агентства выпускают тематические рейтинги, затрагивающие эту прибыльную нишу. Так, редакция carsweek.ru опубликовала ТОП лучших автомобилей сегмента компактных кроссоверов на 2018 год. При составлении рейтинга специалисты учитывали надежность авто, их популярность, а также ценовую политику.

Первое место автоэксперты решили отдать модели « Honda HR-V ». Автомобиль оснащается экономичным 1,8-литровым мотором с мощностью до 140 лошадиных сил. Привлекательна и стоимость авто — 22 000 долларов. Единственный «недостаток» — недоступность на российском рынке. И когда модель дебютирует у нас, пока неизвестно.

На второй строчке рейтинга расположился стильный « Mini Cooper Countryman». За счет увеличенных размеров Мини стал более вместительным и внушительным. Однако цена автомобиля «кусается» — стоимость мини-кроссовера стартует с отметки от 2 000 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров « Jeep Renegade» — внедорожник, выполненный в классическом узнаваемом стиле с компактными габаритами. Стоимость модели начинается от 1 200 000 рублей.

Строчкой ниже расположился компактный и бюджетный кроссовер « Mitsubishi ASX ». Базовая версия паркетника обойдется в 850 тысяч рублей, а топовая комплектация — примерно в 1,7 миллиона.