Хоть китайская сборная и не смогла поехать в Россию, эти три бренда уже успели покорить «боевую нацию»!

16 июня состоялся матч Аргентины против Исландии. Месси дал слабину, и Аргентина, даже при коэффициенте владения мячом был свыше 70%, а также с большим количеством именитых игроков, сыграла вничью с Исландией. В этом году ухудшилась и игра Барселоны. Многие футбольные фанаты начали ставить под сомнение уровень игры Лео Месси и Криштиану Роналдо. Криштиану, однако же, смог сделать хет-трик в матче против Испании и был признан лучшим игроком матча. Сравнивая Роналдо и Месси, последний в большей степени испытывает трудные времена.

Подождите-ка… Мы же с вами серьезные автомобильные СМИ! Никаких внезапных футбольных анализов — обсуждаем только автомобили! Вернемся к основной теме: вы, наверное, думали, что китайцы могут смотреть Чемпионат мира только сидя перед телевизором? Как наивно! Ниже представлены несколько отечественных автомобильных брендов, которые уже покорили российский рынок.

«Хавейл» (Havel)

«Хавейл» не только «король» китайского отечественного рынка кроссоверов, но и также в большой степени получает симпатию потребителей на зарубежных рынках от Австралии до России. В 2017 году объем продаж «Хавейл» в России составил 1894 автомобиля, среди которых 1434 приходится на Havel H6 — результат и правда хорош! Где бы ни продавался, везде может называться «королем рынка».

«Хавейл» за границей называется также, как и на родине — Havel, но названия некоторых моделей все же изменены. Так, наша модель Havel H5 в России получила название Havel H3. Основной причиной для таких изменений считаются проблемы с товарными знаками. Кроме того, «Хавейл» уже построил собственный завод в России, и, вполне возможно, уже в этом году его достроят и введут в эксплуатацию.

Объем продаж «Джили» в 2017 году на российском рынке составил 2234 автомобиля, сократившись более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Самой популярной моделью «Джили» стал кроссовер Х7 (в Китае называется GX7). Из общего количества проданных автомобилей, 1523 машины — это модель Х7. На самом деле, в настоящий момент на российском рынке все модели Geely сравнительно старые, например, модель легковушки ЕС7. Именно поэтому китайская модель Boyue была переименована в Atlas: ее пустили в продажу только в этом году, надеясь завоевать какую-то долю рынка.

Русские воспринимают «Джили» также, как и китайцы воспринимали их несколько лет назад. На иностранных рынках они еще не успели провести замену старого поколения моделей на новое, что привело к быстрой потере доли рынка. Но я верю, что вскоре они снова улучшат свои позиции, ведь теперь в продажу поступила модель Geely Boyue ( Geely Atlas ).

Будучи «ветераном» китайского автомобильного рынка, «Чери» уже давно вышли и на российский рынок. И сейчас этот бренд занимает второе место в России по объему продаж среди всех китайских брендов. В России можно приобрести очень много разных моделей «Чери», например, автомобили из линейки Chery Tiggo , среди которых есть некоторые старые модели (за границей Tiggo 3X называется Tiggo 2).

Многие пользователи не могли и подумать, что автомобили бренда Lifan окажутся самыми популярными в России среди всех китайских брендов, представленных на рынке. Остается только сказать, что «Лифан» действительно понимает, что хочет российский потребитель. В 2017 году объем продаж бренда «Лифан» в России достиг 16 964 автомобилей. Численность населения Китая превосходит численность населения России в 10 раз. Если посмотреть на статистику продаж с учетом такой разницы в количестве людей, то станет понятно, что статистика «Лифана» в России вполне сопоставима с ситуацией на китайском рынке. В Китае они продали уже почти 170 тысяч автомобилей — в десять раз больше, чем в России. Кроме представителя первого эшелона — BBA, кто еще может похвастаться таким успехом?

Также стоит заметить, что в некоторых регионах России автомобили «Лифан» используют в качестве служебных машин для полицейских. Видимо русские действительно доверяют этому бренду. Две самые популярные модели «Лифан» в России — Lifan X60 Lifan X50 . В прошлом году объем продаж модели X60 достиг 7371 автомобиля, а объем продаж X50 — 4778 автомобилей.

Итак, несмотря на то, что «Лифан» на китайском рынке испытывает некие трудности, в России он действительно пользуется спросом!