Дешевый Renault Kwid идет в Европу?

Французский автогигант Renault работает над обновлением своей самой дешевой модели кроссовера (точнее, псевдокроссовера) Renault Kwid . Пока что время автомобиль не продается в Европе, однако в скором времени все может перемениться. Напомним, что Renault Kwid — это переднеприводный кросс, более напоминающий высокий хэтчбек, который производится и продается в Индии и странах Южной Америки, представляя собой ультра-бюджетную ветку французского бренда со стартовой ценой немногим более 4 тысяч евро.

Длина Renault Kwid составляет каких-то 3.7 метра, а под его капотом жужжат 3-цилиндровые рядные моторчики объемом 800 куб. см или даже целый 1.0 литр. Автомобиль был выпущен в продажу в 2015 году а перед этим публику порадовал одноименный концепт-кар. С самого начала начались споры о том, привезет ли Renault свою новинку в страны Европу под именем Dacia , а может и в Россию под маркой Renault.

Не исключено, что первым подтверждением намерений производителя начать продавать Kwid на Старом Континенте является эта серия шпионских фотографий, демонстрирующая прототип рестайлинговой версии кросса, бороздящей дороги Испании. Если это, все-таки случится, то инженеры компании будут вынуждены усложнить свою модель, поставив на нее все обязательное по европейскому законодательству оборудование безопасности, а значит, вырастет и цена.

Судя по тому, что камуфляжной пленкой оклеены только передняя и задняя часть модели, обновленный Kwid будет не слишком сильно отличаться от дореформенного варианта, щеголяя освеженными фарами, бамперами и решеткой радиатора. Напомним, что организация Global NCAP, проводящая краш-тесты автомобилей, продающихся на развивающихся рынках, признала безопасность модели неудовлетворительной, поэтому до того как выйти в продажу в Европе, модель претерпит немало усовершенствований.

В России, да и Индии, самым популярным кроссовером Renault является недорогой Duster, который, тем не менее, на полметра длиннее Kwid и оснащается моторами объемом в 2 раза больше. Также у нас есть и маленький Sandero Stepway, но его цену сложно назвать ультра-низкой, поэтому, возможно, у компании будет ряд причин расширить географию присутствия Kwid за счет нашей страны.