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Новый Suzuki Jimny 2019 показали во внедорожном обвесе
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Новый Suzuki Jimny 2019 показали во внедорожном обвесе 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В Сети появился рендер нового поколения внедорожника Suzuki Jimny, представленного неделю назад. Новинка получила переработанный дизайн, выполненный в духе «Гелендвагена» от Mercedes, а также более современное оснащение интерьера.
На изображении, опубликованном в интернете, новый «Джимни» показан во внедорожном обвесе. Автомобиль получил массивным расширители колесных арок, металлический передний бампер с лебедкой и защитой раиатора, а также пластиковые накладки на дверях и крыльях.
Дополнительно новый Jimny 2019 авторы рендера оборудовали усиленным багажником на крыше с люстрой из 4-х прожекторов, шноркелем и массивными колесными дисками.
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