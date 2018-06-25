Новый Suzuki Jimny 2019 показали во внедорожном обвесе

В Сети появился рендер нового поколения внедорожника Suzuki Jimny , представленного неделю назад. Новинка получила переработанный дизайн, выполненный в духе «Гелендвагена» от Mercedes, а также более современное оснащение интерьера.

На изображении, опубликованном в интернете, новый «Джимни» показан во внедорожном обвесе. Автомобиль получил массивным расширители колесных арок, металлический передний бампер с лебедкой и защитой раиатора, а также пластиковые накладки на дверях и крыльях.

Дополнительно новый Jimny 2019 авторы рендера оборудовали усиленным багажником на крыше с люстрой из 4-х прожекторов, шноркелем и массивными колесными дисками.