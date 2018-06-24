Первые изображения внедорожника Suzuki Jimny 2019 в брутальном обвесе

Suzuki Jimny стандарта 2019 был рассекречен практически накануне.

Мы уже сообщали что машина стала крупнее и получила брутальный дизайн в стиле Gelandewagen.

И вот в интернете появились первые фотографии нового автомобиля во внедорожном обвесе. Видно, что Suzuki оснащен стальным передним бампером, массивными расширителями арок колёс, лебедкой для джипинга и защитой радиаторной решеткой.

Также у него присутствует пластиковые накладки на крылья и дверцах. Машина имеет усиленный багажник наверху и 4 прожектора, большие колеса и шноркель.

Надо напомнить, что новый выпуск Jimny сохранил внедорожный потенциал, включая понижающую передачу, неразрезные мосты и рамную конструкцию.

Внутри машины также появилась современная торпеда, информационно-развлекательный комплекс с дисплеем тачпад.

Под капотом у автомобилей Jimny стоят 1,5-л бензодвижок и турбированная силовая установка на 64 лошадиные силы. Оба двигателя поработают в тандеме с пятиступенчатой МКПП или четырехдиапазонной АКПП.

Suzuki Jimny 2019 еще имеет 4-6 подушек безопасности (в зависимости от комплектации), климат-контроль, круиз-контроль, легкосплавные 16-дюймовые диски колес, кнопку запуска мотора, светодиодную оптику и пр.