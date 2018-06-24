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Первые изображения внедорожника Suzuki Jimny 2019 в брутальном обвесе
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Первые изображения внедорожника Suzuki Jimny 2019 в брутальном обвесе 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Suzuki Jimny стандарта 2019 был рассекречен практически накануне.
Мы уже сообщали что машина стала крупнее и получила брутальный дизайн в стиле Gelandewagen.
И вот в интернете появились первые фотографии нового автомобиля во внедорожном обвесе. Видно, что Suzuki оснащен стальным передним бампером, массивными расширителями арок колёс, лебедкой для джипинга и защитой радиаторной решеткой.
Также у него присутствует пластиковые накладки на крылья и дверцах. Машина имеет усиленный багажник наверху и 4 прожектора, большие колеса и шноркель.
Надо напомнить, что новый выпуск Jimny сохранил внедорожный потенциал, включая понижающую передачу, неразрезные мосты и рамную конструкцию.
Внутри машины также появилась современная торпеда, информационно-развлекательный комплекс с дисплеем тачпад.
Под капотом у автомобилей Jimny стоят 1,5-л бензодвижок и турбированная силовая установка на 64 лошадиные силы. Оба двигателя поработают в тандеме с пятиступенчатой МКПП или четырехдиапазонной АКПП.
Suzuki Jimny 2019 еще имеет 4-6 подушек безопасности (в зависимости от комплектации), климат-контроль, круиз-контроль, легкосплавные 16-дюймовые диски колес, кнопку запуска мотора, светодиодную оптику и пр.
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