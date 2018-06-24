Продажи автомобилей Genesis в России в мае выросли в 3,3 раза — до 149 машин

Продажи автомобилей Genesis в России в мае 2018 г. выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 149 машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Российские дилеры Genesis в мае реализовали 149 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи автомобилей Genesis в России выросли на 73% и составили 495 единиц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на российском рынке Genesis и первая модель бренда — седан G90 — были презентованы в мае 2016 г. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября 2017 г. по цене от 4 млн 775 тыс. руб. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. руб. В мае 2018 г. бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 949 тыс. руб. Как уточняется, в планах Genesis до конца 2021 г. выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.