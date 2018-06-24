Ещё
Продажи автомобилей Genesis в России в мае выросли в 3,3 раза — до 149 машин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Продажи автомобилей Genesis в России в мае выросли в 3,3 раза — до 149 машин 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Твое авто
Продажи автомобилей Genesis в России в мае 2018 г. выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 149 машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Genesis в мае реализовали 149 автомобилей, что в 3,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам пяти месяцев 2018 г. продажи автомобилей Genesis в России выросли на 73% и составили 495 единиц», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на российском рынке Genesis и первая модель бренда — седан G90 — были презентованы в мае 2016 г. Флагманский седан Genesis G90 доступен в России с октября 2017 г. по цене от 4 млн 775 тыс. руб. С марта прошлого года у дилеров Genesis появился полноприводный седан G80, который предлагается в России по цене от 2 млн 550 тыс. руб. В мае 2018 г. бренд Genesis представил новый спортивный седан G70, ставший самой доступной моделью бренда. В базовой версии G70 можно приобрести по цене 1 млн 949 тыс. руб. Как уточняется, в планах Genesis до конца 2021 г. выпустить шесть новых моделей, включая кроссовер и спортивное купе.
Агентство «Москва»: последние новости
Автобус столкнулся с КамАЗом на юго-западе столицы, есть пострадавшие ЦОДД прогнозирует пробки по направлению в область в вечерний час пик из-за дачников Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей на МКАД в районе ул. Подольских Курсантов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первая смерть на Крымском мосту304
Ад на Кутузовском: погибший водитель входил в компанию Багдасарян84
Ад на Кутузовском: четверо погибших264
В страшном ДТП с квадроциклами погиб сын вице-президента УБРиР Алексея Овчинникова1
Ад на Кутузовском: появились подробности о сгоревшем водителе35
Видео
00:51
Драма в Питере: офицер погиб с двумя детьми
ДТП Статьи
00:51
Не проскочил: автобус с музыкантами попал под поезд
ДТП Статьи
00:22
Мотоциклист наказал невнимательного водителя
ДТП
00:53
Подмосковный «Ягуар» протаранил дом на Кубани
ДТП
01:17
Из-за водителя взорвалась АЗС
ДТП
01:03
Въехавший в толпу у Красной площади выступил с заявлением
ДТП
00:22
Под Орлом произошло ДТП с артистами: 12 пострадавших
ДТП
00:29
Лайфхак по борьбе с зависимостью от смартфона
ДТП
00:41
Водители передрались на трассе под Калининградом
Автоновости
01:41
«Отлегло от сердца»: Песков о ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение