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Назван ТОП-5 лучших компактных кроссоверов в 2018 году
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Назван ТОП-5 лучших компактных кроссоверов в 2018 году 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Главным критерием стало соотношения цены, качества, а также престижа автомобиля.
Автоэксперты составили рейтинг самых лучших компактных кроссоверов. Список автомобилей был опубликован на портале CarsWeek.
На первом месте расположилась Honda HR-V. Отмечается, что мотор автомобиля весьма силен — 140 лошадиных сил — и при этом экономичен. Тем не менее, модель недоступна для покупки в России, что является ее главным недостатком.
Второе место занял Mini Cooper Countryman. По мнению экспертов, он стал более вместительным и удобным в управлении, однако цена является несколько завышенной.
На третье позиции рейтинга оказался Jeep Renegade. Его главным плюсом было названо умение преодолевать бездорожье.
Далее в списке значится Mitsubishi ASX. Отмечается, что цена машины (от 850 тысяч) крайне приятна в соотношении с ее дизайном и техническими качествами.
Замыкает ТОП-5 Mercedes-Benz GLA. Высокие оценки от экспертов автомобиль получил благодаря мощному двигателю, авторитету бренда и давно зарекомендовавшему себя немецкому качеству.
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