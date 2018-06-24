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Новая Skoda Fabia получила ценник от 11 тысяч фунтов стерлингов
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Новая Skoda Fabia получила ценник от 11 тысяч фунтов стерлингов 

Car.ru 32 минуты назад
Фото: Car.ru
Обновлённая Skoda Fabia готова покорять Европу.
Например, поставки в Британию начнутся осенью. Стоимость автомобиля стартует от 14 908 долларов или 11 000 фунтов стерлингов за бюджетную версию S с 1,0-л MPI двигателем на 59 лошадей.
Вариант чуть дороже — это версия с тем же движком, но уже на 74 лошадиные силы. Но кому нужен аппарат помощнее, то ему придётся купить TSI на 94 лошадиные силы или машину на 108 лошадей.
По информации, оба TSI будут с фильтром твердых частиц, а 108-"лошадиную" версию можно заказать с коробкой-автоматом DSG и двойным сцеплением.
Базовое оборудование имеет бортовой компьютер, светодиодные ходовые огни. Вариант SE прибавит к ним передние противотуманные фары, 15-дюймовые литые колёсные диски и электропривод на все окошки.
А вот Color Edition имеет уже 16-дюймовые диски белого, чёрного или серебристого цвета.
Skoda SE L Estate уже будет иметь ценник 23 979 долларов и 16-дюймовые диски колес Evora, спутниковую навигацию Amundsen и мультимедию с бесплатной годовой подпиской.
Fabia также может предложить вариант Monte Carlo. Здесь уже будет свой дизайнерский пакет, эксклюзивная обивка сидений, климат-контроль и светодиодные задние фары.
Дополнительными опциями к автомобилю можно заказать светодиодную оптику, что обойдется почти в 1000 фунтов стерлингов, 18-дюймовые диски колес Monte Carlo (на 600 фунтов стерлингов) и распознавание «слепых» зон (около 400 фунтов стерлингов).
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