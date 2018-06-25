BMW X3 получит версию M40i в 2018 году

Компания BMW планирует не позднее четвертого квартала текущего года провести презентацию новой версии кроссовера BMW X3 M40i. Модель в таком исполнении должна составить достойную конкуренцию таким моделям как Audi SQ5 и Mercedes GLC43.

Главной особенностью новинки станет значительное увеличение производительности силового агрегата. Если сейчас 2.0-литровый турбомотор выдает 248 «лошадей», то у «горячей» версии M40i мощность двигателя достигнет 350 сил. Трансмиссия будет предложена автоматическая с восемью диапазонами.

Обновленная адаптивная подвеска со спортивными настройками и повышенной жесткостью должна обеспечить кроссоверу отменную управляемость и устойчивость в скоростном вождении. Насколько будет занижен клиренс, пока не известно.

В салоне «баварца» можно будет найти кожаную отделку с сочетанием нескольких цветов, металлический декор передней панели, крупный 10.3-дюймовый дисплей мультимедиа-комплекса и полностью цифровую «приборку» с диагональю экрана 12.3 дюйма.

Несмотря на то, что до старта продаж остается практически полгода и полный перечень характеристик модели немецкий производитель не раскрывает, уже известна цена новинки. Заплатить за BMW X3 M40i придется не меньше 55 тысяч 300 долларов.